O Boavista oficializou a contratação de Alireza Beiranvand, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O guarda-redes chega ao Bessa por empréstimo dos belgas do Antuérpia. No entanto, os axadrezados ficam com opcão de contratar o internacional iraniano em definitivo no final da temporada.

Beiranvand foi o guarda-redes que defendeu as cores do Irão no Mundial 2018 e que, inclusive, defendeu uma grande penalidade a Cristiano Ronaldo, no jogo entre iranianos e portugueses na fase de grupos da prova, na Rússia.

Na última temporada, o guardião fez 12 jogos pelo Antuérpia, na sua primeira época ao serviço do clube belga.

No seu país natal, Alireza Beiranvand representou o Naft Tehran de 2011 a 2016, tendo depois rumado ao Persepolis, de 2016 a 2020, num clube no qual chegou a jogar com Mehdi Taremi, atual avançado do FC Porto. Tem 44 jogos pela principal seleção do seu país.



Este é o primeiro reforço de João Pedro Sousa para 2021/22.