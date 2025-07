O Arouca oficializou, esta terça-feira, a contratação do jovem defesa Arnau Solà.

Através das redes sociais, os «lobos» anunciaram a chegada do lateral de 22 anos, proveniente do Almeríca. Com formação no Barcelona, esteve cedido na última época ao Villarreal, onde fez três assistências em 31 jogos pela equipa B.

Arnau Solà fica com um contrato válido até 2028.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Arnau Solà: