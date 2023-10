O treinador do Vitória de Guimarães, Álvaro Pacheco, sublinhou esta sexta-feira que a sua equipa precisa de seriedade, compromisso e de «fazer as coisas acontecer» para ter êxito no duelo ante o Desportivo de Chaves, da 9.ª jornada da I Liga.

O encontro marca a estreia de Álvaro Pacheco em jogos caseiros pelo Vitória, depois dos dois triunfos por 3-1, na visita ao Famalicão para o campeonato e na deslocação ao Algarve ante o Moncarapachense, para a Taça de Portugal.

«O que pretendo é ver um Vitória a crescer, uma equipa comprometida, com atitude, a jogar apaixonadamente. Uma equipa focada em fazer as coisas acontecer, determinada e ambiciosa. Queremos lutar para vencer, focar-nos no que nos vai ajudar a ganhar. Temos de acreditar no que podemos fazer», disse, na antevisão ao jogo, marcado para as 18 horas de sábado.

«O grande objetivo quando se trabalha é ter resultados positivos. Os resultados positivos têm surgido pelo nosso desempenho. O mais importante é o que fizemos nesta semana, o compromisso nos dias de treino para o que queremos: a quarta vitória seguida. A forma como trabalhamos leva-me a crer que será um grande jogo, em que podemos conquistar os três pontos», acrescentou, notando um Desportivo de Chaves com uma equipa «mais compacta e sólida» desde a entrada de Moreno – técnico que começou 2023/24 em Guimarães – a 21 de setembro. Na I Liga, com Moreno, os flavienses somam dois triunfos e um empate, depois de um arranque com cinco derrotas consecutivas.

«É uma equipa que, nos últimos jogos, vem assimilando o seu processo [ndr: de Moreno], que está mais compacta e sólida e que, se for capaz de mandar no jogo e de o levar para as zonas de conforto, é muito competitiva e complicada», assinalou, reconhecendo ainda «a bonita ligação» de Moreno ao Vitória, clube que representou por 11 épocas enquanto futebolista sénior e no qual foi treinador da equipa principal entre julho de 2022 e agosto de 2023.

O Vitória, 5.º classificado com 16 pontos, recebe o Desp. Chaves, 14.º com sete, num jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.