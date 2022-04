O treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, constatou esta quinta-feira que a sua equipa vai ter de estar ao «mais alto nível» para vencer o Belenenses no duelo da 30.ª jornada da I Liga, com o objetivo de ganhar mais margem na disputa pela permanência no campeonato.

«Antevemos um jogo difícil, contra um adversário que está muito bem. Este é talvez o melhor período do Belenenses ao longo da época. Temos de estar ao mais alto nível, não só a nível técnico, mas mental», vincou, na antevisão ao desafio marcado para as 18 horas de sábado.

O técnico dos vizelenses perspetiva um jogo de «ataque» entre as duas equipas, salientando o «corajoso» conjunto comandado por Franclim Carvalho, que nas últimas cinco jornadas apenas perdeu por uma vez, no passado sábado, ante o Benfica, por 3-1, resultado que aconteceu depois de uma vitória e três empates.

Álvaro Pacheco reconhece, assim, que os azuis estão com uma equipa cada vez mais «coesa e pragmática» e com crença na permanência. Por isso mesmo, o treinador dos nortenhos quer foco dos atletas na «evolução da equipa» e nos pontos necessários, consciente do «conforto» que uma vitória no Estádio Nacional traria ao Vizela.

«Com o avançar do campeonato, os pontos são importantes. Mais três pontos dar-nos-iam um elã importante para os nossos objetivos, um conforto muito grande. Mas ainda não chega, porque vão ser necessários mais de 32 pontos para a permanência», projetou.

O Vizela é 13.º classificado com 29 pontos e o Belenenses é 18.º, com 21. O jogo tem arbitragem de Nuno Almeida e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.