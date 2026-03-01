Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, à flash interview da Sporttv, após o empate 1-1 frente ao Moreirense, na 24ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 1 de Março, em Rio Maior.

[A que sabe este ponto?]

Um bocado tristes, mas realistas. Acho que fizemos uma primeira parte muito boa: entrámos bem, agressivos, a levar o jogo para onde pretendíamos. Se tivéssemos marcado o penálti, a história seria outra. Ainda assim, marcámos na primeira parte e, nos últimos minutos, tivemos oportunidade para o 2-0.

Sabemos que jogámos contra um adversário forte. O Vasco está a fazer um trabalho excelente. Nós estamos a crescer e, na segunda parte, faltou-nos clarividência no sentido de nos sentirmos mais tranquilos com bola. Não entrámos muito bem, o Moreirense empatou, mas, mesmo nesse período menos bom da nossa parte, não criaram grandes chances.

Depois, empurrámos o Moreirense para trás, até aos 80 minutos, o jogo ficou partido e aí criaram-nos algumas situações de perigo.

Ficámos tristes por não termos conseguido os três pontos, mas temos de valorizar este ponto. Desde que estamos cá, só não pontuámos em dois jogos e estamos a crescer.

[Falou da necessidade de a equipa ter mais clarividência. Isso vai ser um fator chave para esta luta pela manutenção?]

Sim, mas nós temos de perceber que temos de crescer. E, às vezes, essa clarividência também tem muito a ver com o estado emocional do jogador no momento. Não tenho dúvidas de para onde estamos a caminhar, o que estamos a construir e que tipo de jogo vamos praticar. Mas temos de ser inteligentes para perceber os timings e ajustar isso.

Estou muito feliz pela forma como a equipa está a crescer. É continuar a perceber o que temos de melhorar e trabalhar calmamente.