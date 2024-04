Declarações do treinador do Vitória, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após o triunfo por 2-1 ante o FC Porto, em jogo da 28.ª jornada da I Liga:

[Sobre o jogo:]

«Entrámos muito coesos. Principalmente com bola mais audazes e capazes para provocar o FC Porto e para chegar ao último terço. Fizemos dois golos, mas criámos outras oportunidades e podíamos ter feito mais. O Diogo [Costa] fez uma grande defesa. Primeira parte fantástica da equipa. O golo do FC Porto é numa transição, num pontapé de baliza a nosso favor, em que o FC Porto ganha a primeira e segunda bolas e faz golo. Nós tivemos o jogo sempre controlado.»

«Na segunda parte, a nossa pretensão era mantermo-nos dentro deste registo. Fechar bem as linhas e continuar a ser acutilantes, para aproveitar o espaço que teríamos. O FC Porto, estando a perder, ia expor-se, mas também temos um fator determinante: foi um ritmo muito alto, jogámos com um adversário que está habituado a jogar ao fim de semana e a meio da semana a este ritmo, intensidade, andamento e agressividade e isso nota-se e os nossos jogadores ressentiram-se um bocado fisicamente. Comparando com o jogo em Guimarães, que foi um jogo mais pausado, com muitas faltas, aqui tivemos um jogo com muito ritmo. E sentimos isso. Quando estás cansado, perdes discernimento. Mas mantivemos uma coesão forte defensivamente. Penso que fizemos aqui uma exibição brilhante, estamos felizes, mas só conquistámos três pontos.»

[Conjugação de resultados deixa o Vitória a dois pontos do 3.º lugar. Se lança um desafio europeu:]

«Acho que o que esta equipa tem demonstrado a nível de mentalidade, a forma como tem crescido semana após semana e principalmente olhando ao último jogo em que sentimos algumas dificuldades no nosso jogo ofensivo, tínhamos o desafio de chegar aqui e dar esse salto. De que tínhamos capacidade de evoluir e isso deve-se ao foco semana após semana. Tínhamos um objetivo, chegar aos 56 pontos e para chegar a essa meta, tínhamos de ter esta personalidade, mentalidade. Não ter medo do que somos. Queremos festejar, mas focar já. Só conquistámos três pontos. Estamos contentes, foi um jogo fantástico contra uma grande equipa, mas perceber que são três pontos e no próximo desafio queremos chegar aos 59 pontos. Se deixarmos de ser quem somos, vamos ter dificuldades.»