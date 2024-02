Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-1) frente ao Vizela:

«Foi estranho, não vou mentir. Fui muito feliz aqui, criámos uma ligação muito forte, fizemos história, e foi um sentimento estranho. Uma coisa é certa, a ligação será eterna, mas enquanto profissional era importante regressarmos à vitória depois de no último jogo não termos conseguido. Acho que a vitória assenta bem à equipa do Vitória. Na primeira parte houve domínio, mas num jogo mais equilibrado. Não conseguimos meter no jogo a intensidade e o ritmo que queríamos. Na segunda parte fomos capazes, fomos inteligentes com bola, aproveitámos o espaço, criámos oportunidades atrás de oportunidades. Dar uma palavra à minha equipa pela forma como lidou com as incidências, a equipa foi tranquila, madura, percebeu que tinha de continuar focada. Tiveram essa capacidade, fomos criando oportunidades até marcar. Na parte final houve mais emotividade, mas penso que a vitória foi justa num jogo especial. Desejar ao Vizela que consiga chegar aos seus objetivos».

«Foi um bom jogo, três grandes equipas, as massas associativas apoiaram, a família vitoriana foi importante no momento em que desperdiçamos o penálti, conseguiram mostrar a alma e a crença aos jogadores para reagirem».

[Substituição de Bruno Varela] «Sente um desconforto na coxa, houve a dúvida se dava ou não, mas em conversa com ele deu para continuar até ao intervalo, para avaliarmos. Ao intervalo, para ser melhor para a equipa, achámos que foi melhor substituir e deu para não perder uma substituição».

[Tem uma história em Vizela, mas este é o maior projeto da sua carreira?] «É o maior projeto da minha carreira enquanto treinador, um clube gigante, com uma massa associativa diferenciada. O meu desejo e o meu sonho é construir aqui uma história bonita».