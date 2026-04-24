Declarações do treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, em conferência de imprensa após a derrota por 1-0 ante o Sporting de Braga, em jogo da 26.ª jornada da Liga:

Jogo e resultado:

«Acho que, sem dúvida, é um resultado injusto. Foi uma primeira parte melhor do Braga, mas em que não teve ocasiões de golo. Chegou ao golo de bola parada, sem remates enquadrados, sem nada, mas nós tivemos alguma dificuldade na nossa pressão. O Cassiano entrou muito bem e as ligações começaram a aparecer. Começámos a criar oportunidades, mas faz parte do jogo, o guarda-redes também fez uma excelente intervenção.»

«Tivemos mais do que oportunidades para sair daqui com outro resultado, não foi possível, mas, com esta alma, esta entrega e este espírito, vamos conseguir os nossos objetivos.»

Permanência na Liga:

«Acredito 100 por cento na manutenção direta. À exceção do jogo com o Estrela, em que estivemos abaixo das nossas capacidades, tivemos sempre bom desempenho em todos os jogos, uma boa atitude. A equipa produz, acredita, está sempre unida e fiel ao plano do jogo, não tenho dúvidas que vamos prevalecer.»

Primeira derrota em casa como treinador do Casa Pia:

«Foi na pior altura, mas foi injusta. Os jogadores tiveram qualidade, estão tristes e, por isso, é que eu falei logo no campo. Esta derrota pesou por ser injusta, não por ser a primeira.»