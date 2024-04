Álvaro Pacheco, treinador V. Guimarães, em declarações na flash-interview da Sport Tv, após o derrota frente ao Sporting, por 3-0, em jogo da 30.ª jornada da I Liga:

[Análise à partida] «Foi um excelente jogo. O Sporting é um justo vencedor, conseguiu ser superior a nós. Conseguimos entrar muito bem naquilo que é o nosso jogo defensivo, a retirar o espaço interior e entre linhas, que o Sporting tem muitos jogadores ali para aproveitar. Sabemos que quando não têm este espaço conseguem fazer muito bem o ataque à profundidade. Apesar de o Sporting ter mais posse de bola, na primeira oportunidade faz o primeiro golo. Mas conseguimos reagir, logo a seguir ao primeiro golo tivemos uma oportunidade que poderia ser penálti, só não foi porque estava fora de jogo. O Sporting marca um golo mesmo a terminar a segunda parte. Queríamos ser mais agressivos e acutilantes na segunda parte, porque penso que fomos capazes de descobrir os caminhos e chegar ao segundo terço, mas faltava algum critério no último terço. Se fossemos capazes de fazer um golo entraríamos no jogo, mas o Sporting entra na segunda parte e faz logo o 3-0 e isso deixa-nos de fora do resultado.»

«Mas eu disse isto aos meus jogadores, sinto orgulho nesta equipa e nestes campeões. Jogámos contra uma grande equipa, sem dúvida nenhuma é a melhor do campeonato, o Amorim pôs uma equipa com muitas soluções no jogo. Fomos capazes de jogar contra a equipa que provavelmente vai ser campeã nacional. É evidente que hoje o Sporting foi melhor. Parabéns pela vitória! Agora estamos em busca de metas que o Vitória quer conquistar. Este jogo vai fazer-nos crescer e dar o salto para estas quatro finais que queremos vencer.»