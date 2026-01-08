OFICIAL: Álvaro Pacheco é o novo treinador do Casa Pia
Confirmada a saída da equipa técnica que incluía Gonçalo Brandão e Alexandre Santana
Álvaro Pacheco está de volta ao ativo e é o novo treinador do Casa Pia. A oficialização foi feita na noite desta quinta-feira, poucos minutos depois de confirmada a saída da equipa técnica que estava à frente dos gansos.
«O Casa Pia Atlético Clube informa que a administração iniciou negociações para a revogação dos contratos de trabalho dos treinadores: Gonçalo Brandão, Alexandre Santana, João Aguiar, Miguel Valentim e Tiago Dias. Recorda-se que Gonçalo Brandão e a restante equipa técnica assumiram o comando técnico de forma interina após a saída do treinador João Pereira, assegurando a continuidade do trabalho da equipa neste período de transição», referiu o Casa Pia, em comunicado no seu site oficial, antes de apresentar, através das suas redes sociais, Álvaro Pacheco como o sucessor.
Álvaro Pacheco, de 54 anos, estava sem clube desde o início de 2025, altura em que deixou o Al-Orobah, da Arábia Saudita, naquela que foi a sua segunda experiência como treinador principal no estrangeiro, depois de uma breve passagem no Vasco, no Brasil, em 2024.
Antes, Álvaro Pacheco teve uma passagem de relevo pelo Vizela, já depois de ter treinado o Fafe e antes de passar pelo Estoril e pelo V. Guimarães. No seu percurso foi ainda adjunto vários anos, nomeadamente de Miguel Leal, no Penafiel, Moreirense e Boavista. Nos seus inícios como treinador, também orientou o Lixa, de onde é natural, além de equipas da formação do Penafiel e Paredes.