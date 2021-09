Álvaro Pacheco quer um Vizela «destemido», mas sem «euforia» na receção ao Paços de Ferreira, encontro da sexta jornada da Liga.

Depois de ter cumprido a época 1984/85, a primeira na elite do futebol luso, no Estádio Municipal de Guimarães, e os dois primeiros jogos do presente campeonato em Paços de Ferreira, reduto do adversário de domingo, o clube vai pela primeira vez disputar um jogo do escalão principal na sua cidade, algo que o técnico considera «muito bom», mesmo com os avisos para se evitar a «euforia».

«É muito bom regressar a casa e estar novamente no nosso habitat. A nossa família vai estar cá toda reunida. É importante não entrar em euforia pelo regresso a casa. Temos de ser responsáveis, mas também destemidos para ganhar os três pontos. Temos de ser iguais a nós próprios. Só pelo facto de estarmos em casa, não nos podemos deixar distrair», referiu, na conferência de imprensa de antevisão.

Consciente de que o jogo deste domingo «vai ficar na história», o treinador dos Vizelenses vincou que os castores são um clube «muito amigo» e que apresenta uma equipa «muito bem treinada e «capaz de gerir muito bem a bola».

«Sabemos que o adversário sabe gerir muito bem a bola. É uma equipa muito objetiva, pragmática e inteligente. Prevejo um jogo emotivo, entre duas equipas que vão querer conquistar três pontos«, projetou.

Álvaro Pacheco pediu ainda à equipa que seja «séria», «determinada», «ambiciosa» e «corajosa», à imagem do que tem procurado ser até agora, como aconteceu na ronda anterior, frente ao Gil Vicente, em que não desistiu de vencer, após sofrer o golo do 2-2 no tempo de compensação.

«Aos 90+2 minutos, a jogar fora de casa, muita gente pensava que o empate seria justo, mas pusemos os nossos centrais na área. Isto demonstra a ambição, o caráter e a vontade de ganhar que os meus jogadores têm vindo a demonstrar. Isso é positivo para o futebol português», sublinhou.



Lembrando ainda o jogo em Barcelos, Pacheco referiu que o golo invalidado a Zohi, que daria o 3-1, por um fora de jogo de um centímetro é um exemplo do que está a «estragar o futebol», mas assinalou que o facto de o Vizela ser a equipa com mais golos anulados (quatro) atesta a apetêcia ofensiva que tem.

O Vizela- Paços de Ferreira joga-se este domingo, às 15h30.