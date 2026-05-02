O treinador do Casa Pia, Álvaro Pacheco, apelou este sábado, em conferência de imprensa, ao controlo emocional da equipa para vencer na receção ao Tondela, da 32.ª jornada da Liga portuguesa (domingo, 15h30), sem dramas na luta acesa pela permanência no campeonato. Ricardo Batista e José Fonte já treinam de forma condicionada, mas ainda estarão fora das opções, tal como o castigado Pedro Rosas:

Jogo e objetivo da permanência:

«São três finais, mas temos de ter noção de que não há drama nenhum. Temos de manter-nos focados no trabalho, crença e vontade de voltar outra vez a conquistar três pontos. Sentimos e estamos confiantes de que vamos conseguir. O jogo tem um cariz especial no controlo emocional, sensações e emoções que vamos sentir. Os jogadores estão mais do que preparados para este tipo de jogo e têm de ter maturidade para se agarrarem à sua tarefa.»

Confiança no triunfo contra um adversário direto:

«O adversário vem de um bom jogo [ndr: empate 2-2 em Alvalade]. O Tondela cresceu e ficou mais consolidado nas ideias do novo treinador. Serão duas equipas a querer ganhar o jogo e não tenho dúvidas de que vai haver golos. A formação que for mais madura e tiver melhor controlo emocional vai estar mais perto de ganhar. A equipa está preparada para estas finais, nós temos é de acreditar.»

Equipa «está triste» pois os resultados recentes «não são condizentes com as exibições»:

«Têm de estar confiantes e perceber que têm evoluído. Em todos os jogos eles são capazes de competir e lutar pelas vitórias, mas há sempre pormenores. Teremos de nos agarrar ao nosso jogo e ao que temos planeado, metendo a nossa alma, crença e vontade. Em Barcelos, o resultado foi completamente injusto, pela nossa exibição e pelo que produzimos. Para regressar às vitórias, é manter o nosso trabalho e fazer isso acontecer com naturalidade e controlo emocional.»