Álvaro Pacheco, treinador do Casa Pia, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting, por 3-0, na 18.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o Sporting

«Temos cinco treinos, estamos a mudar hábitos e comportamentos, quando temos estas paragens e neste nível pequenos pormenores podem causar alguma mossa. No primeiro tempo não permitimos o que o Sporting gosta e é forte, o jogo em profundidade, assim como o jogo interior do Trincão, estávamos a conseguir fazer isso. Eles aceleraram por fora, aconteceu um deslize e o Sporting foi eficaz. Esse golo abanou-nos um bocadinho, ficaram frustrados e isso levou a sofrermos o segundo golo. Penso que o que conversámos na segunda parte e íamos testar o que andámos a treinar ao mais alto nível. Tínhamos 45 minutos para andar focados no nosso jogo. Acho que conseguimos controlar o nosso processo defensivo e ofensivo, causar algum desconforto ao Sporting. Merecíamos ter marcado pelo menos um golo. Estamos tristes por perder e vínhamos com a intenção de chegar aqui e pontuar. Houve aqui coisas interessantes, estamos no início do processo, mas muito confiantes.»

Exibição de Nhaga e coletivo do Casa Pia

«Uma das coisas que me fez aceitar o regresso a Portugal e a este clube foi o projeto, tanto presente como o futuro, assim como a qualidade do plantel, com jogadores de muito potencial. O Nhaga faz parte desse lote de jogadores, vai crescer e não tenho dúvidas de que vai ser uma mais-valia para o clube. Tenho de realçar a equipa e a exibição coletiva.»

Qual é o «ADN» do Casa Pia?

«Acho que o Casa Pia é uma equipa unida, solidária e resiliente. Uma equipa que entra sempre em todos os jogos com vontade de vencer e com uma filosofia de que não há nenhum desafio que nos faça temer. Quero implementar aqui e fi-lo em todas as equipas, com uma mentalidade de campeão. Competirmos connosco mesmos e não tenho dúvidas de que os indicadores que a equipa tem dado acredito que vamos criar uma equipa com mentalidade de campeã. Vamos ter percalços, mas o importante é aprender com os erros, há que olhar em frente e seguir o nosso caminho.»