36 anos depois de jogar pela primeira e única vez em Alvalade para o campeonato, o Vizela volta a casa do Sporting. Álvaro Pacheco assume estar a pensar sobretudo na «aprendizagem» dos seus atletas, pois grande parte estava ainda há dois anos no Campeonato de Portugal.



«É uma grande aprendizagem. Vou pedir aos meus jogadores que desfrutem, que não pensem no resultado, mas em divertir-se (...). É o jogo de batismo em casa do campeão», resumiu o treinador no lançamento da partida de abertura da Liga 2021/22.



A 14 de abril de 1985, o Vizela foi derrotado por 4-0. Dois golos de Manuel Fernandes e mais dois do brasileiro Eldon. As diferenças entre as equipas, mais de três décadas depois, são inferiores.



«Estamos ansiosos pelo primeiro jogo do campeonato, para vermos em que ponto estamos e continuarmos o nosso trajeto. O Sporting entrou forte nesta época, com um jogo muito bem conseguido frente ao Braga. Ganhou um troféu e foi superior ao adversário. Fez um jogo muito ofensivo e equilibrado, mostrando a força do Sporting para este campeonato.»



Pedro Silva, Mohamed Aidara e Evrard Zag estão lesionados, Igor Julião e Claudemir continuam em quarentena.