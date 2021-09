Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, defendeu que a sua equipa «devia ter mais pontos» na Liga e espera aumentar o pecúlio classificativo no encontro deste domingo ante o Portimonense.



«Sinto que o Vizela devia ter mais pontos, não só pelas exibições, como pela qualidade do jogo e pela superioridade que teve em alguns desafios. Mas não conseguindo mais, estou satisfeito pela postura dos jogadores e o trajeto da equipa. Estamos dentro da perspetiva», disse, em conferência de imprensa.



Apesar dos seis pontos amealhados, os vizelenses não vencem há quatro jogos consecutivos. Pese o ciclo sem triunfos, o técnico garantiu não existe nervosismo no plantel e antecipou que os triunfos «vão surgir com naturalidade».

«Estamos num processo evolutivo, mas com uma matriz de jogo muito vincada. Nos últimos três desafios fomos a segunda equipa com mais com remates do campeonato, e a quarta com mais cruzamentos. Isso revela o caudal e a coragem que temos mostrado. Estamos a evoluir», vincou o treinador.

Para o jogo frente ao Portimonense, Álvaro Pacheco quer que o grupo mantenha «a estabilidade e maturidade», mesmo reconhecendo as dificuldades que vai encontrar no Algarve.

«O Portimonense tem estado muito bem no nosso campeonato, é uma equipa bem organizada, com boas dinâmicas ofensivas, que tem como princípios o pragmatismo e objetividade nas suas ações. Tem um plantel com excelentes jogadores e um bom treinador. Jogando em casa também vão jogar para ganhar. Será uma partida emotiva, entre duas excelentes equipas», antecipou.



O calendário vai impedir a equipa do Vizela de exercer o seu direito de voto, uma vez que viaja esta sexta-feira para o Algarve. Confrontado com essa situação, Álvaro Pacheco assumiu que pessoalmente isso «não é um problema».

«Sou um fanático e apaixonado por aquilo que faço. A data [da jornada] que marcaram será a ideal jogarmos. Para os adeptos que gostam de votar, têm de o fazer de forma antecipada. Para mim não é um problema», vincou.



Pedro Silva é o único jogador dos minhotos indisponível para o jogo em Portimão, marcado para as 20h30 deste domingo.