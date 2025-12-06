Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nacional, deste domingo [18h00] a contar para a 13.ª jornada. O treinador ribatejano acredita que a equipa está mais sólida.

Quer um Alverca competitivo

«Vamos tentar continuar a crescer, sabendo que vamos jogar contra uma equipa que coloca nos jogos a sua dimensão física, e que tem um treinador [Tiago Margarido] que, a par do Vasco Matos, do Santa Clara, é o que tem mais tempo num clube, ou seja, a ideia de jogo está bem assimilada. Esperamos um jogo muito difícil, mas queremos um Alverca competitivo a querer conquistar os três pontos.»

A equipa está cada vez melhor

«É natural que a equipa vá crescendo e que se sinta isso. Sabemos que o crescimento vai ter oscilações, mas a base de tudo é a equipa. A equipa está cada vez melhor. Seremos um Alverca mais capaz e cada vez mais forte. Sei que os adeptos vão avaliar o nosso desempenho em termos dos resultados, mas a consistência é muito mais do que isso.»

Sobre os jogadores de fora por lesão

«Fazemos sempre algumas alterações perante o rendimento dos jogadores, em relação ao adversário e, às vezes, também devido às lesões. Mais do que tudo, acreditamos muito nos jogadores e, quer sejam chamados de início ou durante os jogos, todos podem ser importantes.»