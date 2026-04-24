Entrada a todo o gás do Arouca, que pagou cara a falta de eficácia nas duas ocasiões de golo que conseguiu criar. Kaiky Naves colocou o conjunto do Ribatejo em vantagem com um cabeceamento autoritário e o 1-0 manteve-se até ao descanso.

A segunda parte arranca com um golaço de Van Ee e um empate que obrigou os dois conjuntos a irem atrás da vitória. No «mata-mata», foi mais forte a turma de Custódio, graças à finalização certeira de Marezi, que confirma a permanência do Alverca na Liga.

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A matemática nem sempre é simples. No caso de Alverca e Arouca, as contas não podiam ser mais fáceis de fazer. Em caso de vitória, bastava o empate do Casa Pia para que uma delas garantisse (matematicamente) a permanência no principal escalão do futebol português.

Entrou melhor a turma de Vasco Seabra, com dois lances de perigo junto à baliza de Matheus Mendes… só que faltou a eficácia. Do outro lado, um cruzamento com régua e esquadro de Touazi descobriu Kaiky Naves ao segundo poste e o central brasileiro só teve de finalizar para o 1-0.

A partir daqui o jogo tornou-se bastante dividido, com as duas equipas à procura de criar estragos na baliza contrária. Nota para a exibição individual de Touaizi, que pelo corredor direito foi realizando autênticas piscinas e dando a profundidade necessária à equipa de Custódio, coisa que Isaac James tinha mais dificuldade para fazer.

Certo é que as oportunidades de golo até ao apito do árbitro não foram muitas e muito se deveu à atenção, sobretudo, da defensiva arouquense. Sandro Lima e Chiquinho apareceram num par de ocasiões dentro da área e os centrais mostraram-se atentos às movimentações dos adversários.

Os protagonistas recolheram assim aos balneários com o 1-0 favorável ao Alverca. Para o segundo tempo, a receita inverteu-se. O Alverca dispôs de uma bela oportunidade de golo, mas foi o Arouca a restabelecer a igualdade no marcador. Van Ee teve tempo e espaço para tudo, ninguém esperava é que saísse um remate de meia distância, sem grandes hipóteses para o guarda-redes.

Seguiu-se um período de alguma indefinição no jogo, com muitos passes falhados e pouca eficácia à frente da baliza. Para combater isso mesmo, Custódio mudou de avançado, lançou Marezi e o avançado só precisou de três minutos em campo para fazer estragos. A primeira dose foi servida por Chiquinho, com uma série de fintas que trocaram as voltas ao defesa e um cruzamento que terminou com o cabeceamento certeiro do colega de equipa.

Esta vitória suada do Alverca deixa as contas pela permanência seladas, sendo que o Arouca ainda poderá recorrer à calculadora nas três jornadas que faltam.

A Figura: Marezi

Saltou do banco de suplentes aos 68 minutos e precisou apenas de três para colocar a bola no fundo da baliza do Arouca. O trabalho de Chiquinho no corredor esquerdo é qualquer coisa de perfeito, mas a finalização de cabeça do camisola nove também não lhe fica atrás.

O Momento: Van Ee assina golaço

Com apenas quatro minutos decorridos na segunda parte, o médio abriu o livro e rematou de fora da área com vontade de gelar as bancadas do Complexo Desportivo Alverca. Um momento de pura inspiração, com muita margem de erro, mas com o maior dos sucessos.

Positivo: Touaizi

O primeiro tempo foi de garra, intensidade e piscinas… muitas piscinas pelo corredor direito. Partiram dele os lances mais perigosos do Alverca, com natural destaque para a assistência para o golo de Kaiky Naves. Uma bola teleguiada, em que melhor só mesmo contado. De resto, esteve seguro na manobra defensiva da equipa e o desgaste foi impedindo mais velocidade nos segundos 45 minutos.