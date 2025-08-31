Figura do jogo: Samuel Soares determinante

O Benfica sofreu este domingo o primeiro golo nesta abertura de temporada (já fez oito jogos!), mas esta tarde, essa «fortaleza» deveu-se à inspiração de Samuel Soares que, até ao golo de Davy Gui, deixou o Alverca em branco com três ou quatro defesas de alto nível de dificuldade. Na primeira parte negou golos a Maresi, Nuozzi e Sabi, com defesas incríveis, e, já no segundo tempo, teve de voar para anular um livre de Chiquinho com mais uma grande defesa. Que grande exibição do jovem guarda-redes do Benfica que começa a ameaçar o lugar de Trubin.

Momento do jogo: o grande golo de Dedic

O Benfica chegou cedo à vantagem, mas depois passou por vários momentos de aflição, com uma elevada posse de bola, mas com tremendas dificuldades em travar as transições rápidas do Alverca que chegou a ameaçar o empate em três oportunidades soberanas. Foi neste contexto, já perto do intervalo, que Dedic arrancou pela direita, levou tudo à frente e atirou a contar com um espetacular remate cruzado. Sem fazer muito por isso, o Benfica dobrava a vantagem e ia para os balneários ao som de aplausos.

Outros destaques:

Dedic

É, de longe, o jogador em melhor forma do Benfica, mas esta tarde, depois de brilhar ao mais alto nível, acabou expulso depois de ver um segundo cartão amarelo. Durante toda a primeira parte, animou o corredor direito dos encarnados, com constantes investidas pelo corredor de onde surgiram os dois golos. No primeiro combinou com Ríos, antes do cruzamento, mas no segundo, foi ele mesmo que arrancou em drible, invadiu a área e levantou o estádio com um remate cruzado. No entanto, o lateral sérvio acabou por ser uma das vítimas das constantes transições dos ribatejanos. Viu um amarelo na primeira parte outro na segundo e acabou expulso.

Leandro Barreiro

Esteve muito tempo literalmente fora de jogo. Bruno Lage já tinha dito que Barreiro «não é um trinco» e, esta tarde, de facto, não foi, jogou nas costas de Ivanovic, mas não só não conseguiu dar apoio ao croata, como também não se entendeu com Richard Ríos e Enzo Barrenechea. Encostou-se mais a Aursnes, sobre a direita e, com isso, esteve muito tempo fora do jogo. Melhorou na segunda parte, mas, depois de ter estado em especial destaque frente ao Fenerbahçe, esta tarde esteve desaparecido em combate.

Otamendi

Um verdadeiro bombeiro a anular muitas transições do Alverca. O experiente argentino foi quase sempre o primeiro a recuperar do Benfica e recuperou muitas bolas, algumas em lances de perigo dos ribatejanos. Destaque para uma antecipação a Chiquinho, mais uma, já na segunda parte, quando o número 10 do Alverca preparava-se para ficar isolado.

Chiquinho

É de longe o melhor jogador do Alverca e este domingo voltou a demonstrá-lo com mais uma grande exibição. O antigo jogador do Wolverhampton é a alma deste Alverca. Ajudou a defender, mas depois saía disparado para o ataque, com a bola bem controlada e com passes bem medidos a provocar alvoroço na defesa do Benfica. Esteve muito perto de marcar, já na sequência de um livre que obrigou Samuel Soares a uma das defesas da tarde.