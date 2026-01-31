Numa semana em que a depressão Kristin abalou o país, a tempestade deu umas tréguas ligeiras. Chuva não muito intensa e nada de ventos a 160km por hora. O frio esteve lá… e o ambiente apenas aqueceu nos minutos finais, principalmente depois dos golos dos reforços.

Do lado forasteiro, João Nuno viu-se obrigado a mexer antes do apito inicial. Kevin, que se estreou diante do Benfica, saltou do onze por lesão. O jovem Sola foi o escolhido para substituir o sueco.

RECORDE O FILME DO JOGO.

Tivemos uma primeira parte sem golos. As grandes oportunidades de golo foram praticamente inexistentes de parte a parte. Cada equipa, ao seu estilo, procurava desmantelar defesa adversária.

O Alverca, apostando em cruzamentos – queria o servir o homem referência Marezi. Os ribatejanos, principalmente pelo lado direito, iam procurando chegar ao golo. O Estrela, por sua vez, era através de bolas paradas que tentava criar perigo.

Ao intervalo choveu. A esperança era que pudesse benzer a partida, mas as equipas voltaram ainda mais desinspiradas dos balneários.

Houve apenas uma grande oportunidade antes dos golos. E essa sim, valeu para animar as bancadas de Alverca. Repetindo a receita do primeiro tempo, os ribatejanos apostaram nos cruzamentos pelas alas.

Desta vez chegou a Figueiredo que, na cara de Renan, atirou para uma enorme intervenção do guardião estrelista.

Quem não marca… sofre, como diz o velho ditado.

Sydney Van Hooijdonk, avançado de 25 anos, fez o primeiro jogo pelo Estrela e teve direito a fazer o gosto ao pe. Jorge Meireles foi pisado dentro da área. Dos 11 metros, o filho de Pierre van Hooijdonk (antigo craque do Benfica), atirou a contar, perfazendo o primeiro golo na Liga.

O Alverca respondeu e ia conseguido encostar o adversário à parede. A ansiedade ia crescendo na bancada… até que outro «novato» fez todos adeptos da casa saltarem de alegria.

Na sequência de um canto, o ex-Estoril Fabrício finalizou completamente sozinho. Estava refeita a igualdade para loucura dos ribatejanos.

Até final o Alverca pressionou ainda mais o Estrela da Amadora, que se mostrava impotente perante uns visitados motivados com o golo. Porém, as redes não abanaram mais. Veredito final: um ponto para cada lado.

Houve, pelo menos, outras boas noticias: golos dos estreantes. Estreias de gala.

Figura: Sydney Van Hooijdonk (Estrela da Amadora)

Avançado que chega com expectativa na Amadora, depois de conseguir bons números nos Países Baixos. Saltou do banco e pouco depois assumiu a responsabilidade. Filho de peixe sabe nadar.

MOMENTO: golo de Fabricio (Alverca)

Outro reforço que estreou-se com golo. A equipa do Alverca realmente merecia um golo naquela fase do jogo. O ex-Estoril entrou e cumpriu. Conseguiu, pelo menos, salvar a equipa da segunda derrota seguida.

POSITIVO: «tréguas» da tempestade

Choveu, é verdade, mas mais para o final do jogo. A grande parte da partida houve «apenas» chuviscos. Numa semana em que houve muita destruição no país, estas «tréguas» da depressão Kristin valeu para uma noite suportável de futebol.