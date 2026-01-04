Sem grande história para contar, o primeiro tempo ficou marcado por pouco ataque às balizas e apenas dois remates enquadrados, sinónimo de nulo ao intervalo.

O segundo tempo trouxe mais emoção ao jogo, com diversos lances de perigo um penálti que podia ter dado vantagem ao Alverca, não fosse Carevic ter vestido a capa de herói. Ainda assim, o melhor estava por vir e chegou no último lance do jogo, através de Chiquinho. Um penálti que foi sinónimo de três pontos.

A terminar a primeira volta da Liga, o jogo que opôs Alverca a Famalicão trouxe com ele uma noite fria, mas que não afastou os adeptos do estádio. Dentro de campo, melhor o arranque dos visitantes, que procuravam colocar um ponto final na série de três derrotas consecutivas para a prova, precisamente o mesmo objetivo dos ribatejanos.

Seguiu-se um período de maior domínio por parte do Alverca, que foi conseguindo circular a bola no meio-campo adversário, mas sem lances de registo junto da baliza de Carevic. Destaque para a qualidade com bola de Alex Amorim, o elemento diferenciador nesse aspeto do jogo, e que teve a capacidade de o transportar para a frente.

O que é certo é que o primeiro tempo só teve dois remates enquadrados com as respetivas balizas e os guarda-redes mostraram-se exemplares na defesa das mesmas. Em cima da meia hora de jogo, um pontapé de livre obrigou André Gomes a aplicar-se, já que Justin de Haas teve o golo na cabeça e no calcanhar, mas acabou impedido de ser feliz pelo jogador cedido ao Alverca pelo Benfica.

As duas equipas recolheram aos balneários com o nulo no marcador e muita coisa para alterar caso quisessem que sofresse alterações nos segundos 45 minutos.

Ora, de um lado houve mudanças na equipa por parte de Custódio e um lance de muito perigo para a baliza do Famalicão, só que Carevic evitou que Sandro Lima fizesse o 1-0. Na resposta, Van de Looi tentou ser feliz com um remate de meia distância e viu a bola sair a centímetros do poste.

Perante a falta de eficácia na bola corrida, o Alverca podia ter aproveitado para dar algum ânimo às bancadas da marca dos onze metros, mas Sandro Lima não teve arte e engenho para bater Carevic. O guarda-redes adivinhou o lado escolhido pelo jogador ribatejano e impediu males maiores para o Famalicão.

A partir daqui o jogo tornou-se mais partido e propício a duelos, com os adeptos a tentarem puxar pela equipa da casa. Certo é que Zabiri teve nos pés uma das ocasiões mais flagrantes do encontro e desperdiçou-a, mas Justin de Haas não conseguiu fazer melhor, já que André Gomes se mostrou a um bom nível e impediu que o pontapé de livre tivesse sucesso.

Só que o momento do jogo estava reservado para o período de compensação e de forma épica o Alverca agarrou os três pontos. Os ribatejanos beneficiaram de uma grande penalidade, Chiquinho encarregou-se da marcação do castigo máximo e confirmou a vitória, aplicando a famosa lei do «Ex». Recorde-se que o seu último golo tinha sido precisamente com a camisola do Famalicão, em 2023/24.

A Figura: Chiquinho

Saltou do banco no decorrer do segundo tempo e vestiu a capa de herói no último lance do jogo. Realpe tocou com o braço na bola dentro da área e Chiquinho correspondeu ao pedido dos adeptos, assumindo a marcação e dando os três pontos à equipa do Alverca.

O Momento: Sandro Lima falha penálti

Após minutos iniciais do segundo tempo verdadeiramente frenéticos, um lance poderia ter mudado tudo. Sandro Lima caiu na área após falta de Justin de Haas, mas não conseguiu levar a melhor no frente a frente com Carevic. O guarda-redes adivinhou o lado e evitou o 1-0 dos ribatejanos.

Positivo: Alex Amorim

A par de Lincoln, possivelmente o jogador com maior capacidade de transporte de bola e momentos de criatividade no último terço do terreno. Esteve praticamente em todo o lado e com pilhas para dar e vender. Qualidade com bola acima da média e a batuta na orquestra de Custódio. Faltou apenas o nome na lista de marcadores ou de assistentes para carimbar uma exibição mais bem conseguida.