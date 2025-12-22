A Figura: Borja Sainz

Não esteve muito ativo nos minutos iniciais do encontro, mas também não precisou de muito para colocar o nome na lista de marcadores. Tentou com o pé direito e viu o lance ser anulado por fora de jogo e pouco depois utilizou a cabeça para concluir o que tinha começado antes. Na segunda parte, tirou um coelho da cartola e assinou um golaço de todo o tamanho, com um pontapé em arco (de primeira) e que deixou André Gomes colado à relva.

O Momento: golaço de Borja Sainz

A execução é perfeita e faz levantar qualquer adepto de futebol. Com tempo e espaço para armar um remate, o avançado espanhol quis dar outra cor à sua exibição (por si só) bastante colorida e assinou um golaço. André Gomes nada conseguiu fazer para evitar o 3-0 e os adeptos que se deslocaram até ao Ribatejo tiveram um presente de Natal antecipado.

Outros destaques:

Rodrigo Mora

Imaginação não lhe falta, talento muito menos… e o passe para golo é de excelência. Num lance que começou em Samu, a bola chegou redonda ao pé direito do jovem jogador do FC Porto e redonda saiu para a cabeça de Borja Sainz. A primeira assistência da época para Mora serviu para dar uma vantagem importante ao conjunto de Farioli para os segundos 45 minutos.

Alan Varela

Realizou um jogo discreto durante o primeiro tempo, sem momentos de verdadeiro registo, mas guardou o seu toque especial para o segundo tempo. Num lance dentro da área do Alverca, o médio argentino apareceu no sítio certo para finalizar e atirou mesmo para o 2-0, num remate rasteiro e indefensável para o guarda-redes.

Meupiyou

Sem dúvida o melhor elemento do conjunto ribatejano nos primeiros 45 minutos. Na defesa a três montada por Custódio, o lado esquerdo esteve quase sempre coberto pelo camisola 33 do Alverca e foram nítidas as dificuldades do adversário a entrar por aí. O segundo tempo foi mais discreto e pela frente passou a ter William Gomes, após a saída de Pepê, o que trouxe problemas acrescidos.