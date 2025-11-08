Sotiris Silaidopoulos, treinador do Rio Ave, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo entre Alverca e Rio Ave, para a 11.ª jornada da Liga:

Análise ao empate e exibição do Rio Ave

«Penso que foi um jogo com períodos distintos dentro do próprio jogo. O Alverca entrou melhor nas duas partes, mas sinto que tivemos a capacidade de equilibrar o jogo, com boas situações para marcar. Depois dos 15 minutos fomos melhores dentro de campo, tivemos o golo e mais uma chance para marcar. Estávamos à espera de um Alverca mais intenso na segunda parte e à procura de oportunidades. Por isso tentámos explorar mais a profundidade com o André Luiz. Antes do golo do Alverca acho que estávamos bem e podíamos ter feito o 2-0. Houve períodos bons para as duas equipas durante o jogo.»

Rio Ave desperdiçou dois pontos?

«Não quero dizer que desperdiçámos pontos, foi um jogo com situações de golo para ambas as equipas. Acho que fomos mais perigosos e podemos olhar dessa forma, já que estivemos a vencer e acabámos por sofrer o empate. Agora, depois de uma semana difícil, para mim o mais importante era ver a reação da equipa. A reação e o espírito de equipa esteve lá e acaba por ser sempre sobre os detalhes. Estamos a trabalhar muito para sair desta posição e acredito que o vamos conseguir fazer até ao fim da temporada.»