Debaixo de chuva, freio e com um relvado pesado, o Alverca abriu a segunda volta do campeonato com um triunfo frente ao Moreirense por 2-1. Os ribatejanos acabaram por ser mais eficazes num encontro que teve mais oportunidades no segundo tempo e somam a segunda vitória consecutiva, a primeira da história frente ao Moreirense no principal escalão do futebol português. Já os cónegos falham o «assalto» ao quinto lugar e voltam a perder quatro jogos depois.

Num contexto meteorológico pouco convidativo, os ribatejanos entraram melhor e foram os primeiros a ameaçar. Logo aos cinco minutos, Meupiyou soltou Figueiredo pela esquerda, obrigando Maracás a um corte providencial.

A pressão do Alverca manteve-se, com Touaizi a testar André Ferreira através de um cruzamento perigoso para Sandro Lima (8m), antes de Figueiredo voltar a criar alarme aos 14 minutos: cruzamento rasteiro para Sandro Lima, que não chegou por centímetros, valendo o corte de Dinis Pinto.

O Moreirense, que entrou em campo com o objetivo claro de ultrapassar provisoriamente o Sp. Braga no quinto lugar, respondeu com posse mais paciente e a tentar atrair a pressão adversária. Aos 22 minutos, Kiko Bondoso desenhou um bom cruzamento para Luís Semedo, mas o avançado não conseguiu finalizar, com Naves a ajudar a manter o nulo.

O jogo manteve-se vivo e repartido. Um minuto depois, o Alverca voltou a cheirar o golo. Chissumba cruzou rasteiro e Lincoln apareceu solto na área, mas o remate de primeira saiu rente ao poste direito da baliza dos cónegos.

A melhor ocasião do Moreirense surgiu aos 32 minutos, num lance de transição rápida: após um canto curto mal defendido, Alanzinho ganhou a bola e lançou Diogo Travassos, que percorreu largos metros antes de rematar cruzado, já dentro da área, mas ao lado.

Até ao intervalo, ainda houve tempo para um falso grito de golo em Alverca. Aos 38 minutos, Lincoln cobrou um livre e Sergi Gómez cabeceou com perigo, mas a bola saiu ligeiramente desviada da baliza de André Ferreira, num lance que resumiu bem a primeira parte: muita iniciativa, pouca eficácia.

A segunda parte abriu novamente com o Alverca por cima do encontro. Num excelente trabalho coletivo entre Figueiredo e Sandro Lima, o avançado abriu para Chissumba, mas o lateral demorou muito tempo dentro da área e permitiu uma grande defesa de André Ferreira.

O Moreirense respondeu quase de imediato. Kiko Bondoso recuperou alto, soltou para Alanzinho e este serviu Luís Semedo, que rematou forte, mas ligeiramente ao lado do poste esquerdo da baliza de André Gomes.

O jogo ganhou ritmo e intensidade. Lincoln desperdiçou uma soberana ocasião aos 56 minutos, atirando muito por cima depois de uma boa combinação com Figueiredo, mas o golo acabaria mesmo por surgir logo a seguir. Aos 57 minutos, Touaizi fez a diferença na direita, cruzou para a área e Alex Amorim foi derrubado em falta por Michel e Luís Godinho assinalou grande penalidade.

Chamado à conversão, Touaizi mostrou frieza. Corrida lenta, compasso de espera e bola colocada no lado contrário ao escolhido por André Ferreira: 1-0 aos 60 minutos e explosão nas bancadas.

A resposta do Moreirense foi imediata e beneficiou de um erro do guarda-redes da casa. Aos 62 minutos, André Gomes saiu de forma desastrada a um cruzamento, deixou a bola à mercê de Rodri Alonso, que apenas teve de encostar para o empate, num balde de água fria para os ribatejanos.

Longe de se descompor, o Alverca voltou a carregar. Aos 70 minutos, Touaizi voltou a ser decisivo com um excelente trabalho pela direita, cruzando rasteiro para Sandro Lima, que apareceu no sítio certo e finalizou para o 2-1.

O Moreirense ainda tentou reagir e esteve perto do empate aos 72 minutos, quando Diogo Travassos cruzou da direita e Yan Maranhão cabeceou com selo de golo, mas André Gomes redimiu-se do erro anterior com uma defesa extraordinária.

Já dentro dos dez minutos finais, o guarda-redes do Alverca voltou a mostrar-se intransponível após o cabeceamento de Yan Maranhão que André Gomes defendeu com a ajuda do poste direito, segurando uma vitória preciosa.

Com este triunfo, o Alverca sobe provisoriamente ao nono lugar, agora com 23 pontos, ficando a cinco do Moreirense, que se mantém no sexto posto e pode ser ultrapassado pelo V. Guimarães que ainda não jogou nesta jornada.

---

A Figura: Touaizi

O extremo do Alverca foi preponderante na ala direita dos ribatejanos, mostrando irreverência e qualidade. Touaizi esteve nos dois golos da vitória, marcando o primeiro, de grande penalidade e assistindo no segundo, de Sandro Lima.

O momento: penálti sobre Alex Amorim

Num jogo que veio de um primeiro tempo com poucas oportunidades, o penálti aos 57 minutos sobre Alex Amorim foi como uma «lufada de ar fresco» e trouxe emoção ao encontro entre o Alverca e o Moreirense.

Positivo: a memória não foi curta

Apesar de agora representar o adversário, Vasco Botelho da Costa foi recebido com muito carinho por parte dos adeptos do Alverca, clube que levou à primeira divisão na última temporada. Excelente momento de fair-play.