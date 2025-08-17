21 anos depois, a cidade de Alverca voltou a receber um jogo do principal escalão português!

E, neste dia de festa da localidade ribatejana, a celebração acabou por ser feita pelo Sp. Braga, que viajou para conquistar três pontos.

Com mais jogos nas pernas, Carlos Vicens fez várias alterações relativamente ao jogo da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa (sete), mas apenas uma no que toca à partida com o Tondela, da primeira jornada da Liga. Entrou Ricardo Horta e saiu Ismaël Gharbi.

No lado do Alverca, Custódio apostou num peso pesado: lançou Sergi Gómez (capitão) e sentou Steven Baseya.

A injustiça que é o futebol

O Alverca começou melhor (e bem melhor!). Teve três oportunidades consecutivas a abrir, mas o futebol é injusto e uma bomba de Diego Rodrigues colocou o Sp. Braga na frente. De longe, o médio dos minhotos não perdoou.

E, logo de seguida, sem dar tempo para serenar os ânimos, o Sp. Braga voltou a marcar. Desta vez foi Ricardo Horta, que aproveitou uma defesa incompleta de André Gomes, após remate de Roger Fernandes, e acariciou a bola com os pés para o fundo das redes.

O Alverca, que até aí tinha mostrado bons indicadores, acabou por cair de rendimento. Com algumas oportunidades, longe de tão claras como as primeiras três, foi tentando criar perigo, mas os bracarenses agarraram-se à bola e tomaram conta do jogo.

Aos 36 minutos, e quando ainda havia alguma esperança na reviravolta, Chiquinho tocou com o braço na bola, dentro da área, e o Sp. Braga beneficiou de uma grande penalidade. Doce apetitoso que El Ouazzani não desperdiçou, obviamente.

Numa tarde em que tudo poderia correr bem... acabou por ser o contrário

Na segunda parte, à semelhança da primeira, o Alverca voltou a ter o golo nos pés. Primeiro foi Chiquinho, que rematou ao lado, e depois foi Marezi, que repetiu a ação do colega. Perto dos 90 minutos, Tiago Leite rematou mesmo à trave.

Uma coisa é certa, se existirem, os deuses do futebol não quiseram que os adeptos da casa gritassem «golo».

E assim acabou. Os ribatejanos perderam no regresso da Liga a Alverca. Os minhotos voltaram a repetir o resultado da primeira jornada.