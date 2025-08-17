A figura: Diego Rodrigues, patrão no meio-campo

Autor do primeiro golo, o jovem médio português deu aula em Alverca. Várias intercepções, crucial na construção de jogo e uma mão (ou pé) importante no triunfo bracarense.

O momento: golaço de Diego Rodrigues

O minuto era o 12, numa altura em que o Alverca estava claramente por cima, e o médio do Sp. Braga tirou um coelho da cartola e fez magia. Com uma bomba fora de área, não deu hipóteses a André Gomes e começou a construir a vitória.

Outros destaques:

Chiquinho: claramente o jogador do Alverca que mais tentou ao longo de toda a partida. Nem sempre com a melhor definição, mas o extremo português não deu descanso à defesa minhota. No arranque da segunda parte teve o golo no pé, mas rematou ao lado.

Marezi: esforçado, mas com a pontaria desafinada. Teve várias vezes o golo a um palmo, mas pecou no momento da decisão.

Paulo Oliveira: um bom jogo do central do Sp. Braga. Tomou conta do setor defensivo e evitou vários problemas ao longo da partida. Porém, juntamente com os colegas, deixou-se ganhar várias vezes nas costas.

Ricardo Horta: a veia goleadora voltou a vir ao de cima e apontou o segundo da partida. A presença do capitão minhoto é sempre uma alegria para Carlos Vicens.