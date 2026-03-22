O Sporting defronta este domingo o Alverca, em Rio Maior, com a moral em alta, depois da histórica vitória sobre o Bodo/Glimt, mas com a necessidade de voltar rapidamente à terra e concentrar-se na conquista dos três pontos, uma vez que, no final do jogo, estará a começar o duelo na Pedreira entre Sp. Braga e FC Porto. Perante a possibilidade do líder perder pontos, os leões terão obrigatoriamente de regressar a casa com uma vitória, por mais que não seja, para recuperar o segundo lugar. O Maisfutebol vai até ao Ribatejo para lhe contar tudo sobre este jogo a partir das 18h00.

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O FC Porto só entra em campo mais tarde, mas o Sporting já está pressionado pelo Benfica que, na véspera, ultrapassou o Vitória (3-0) e destacou-se no segundo lugar, com mais três pontos, mas também com mais dois jogos disputados.

Neste regresso à Liga, depois do adiamento do jogo com o Tondela, os leões não vão poder contar com Maxi Araujo, que vai cumprir um jogo de castigo. Rui Borges poderá resolver o problema com Ricardo Mangas, recuperado de lesão, ou mesmo com Nuno Santos que, apesar de estar ainda à procura de melhor forma, já tem somado minutos nos últimos jogos. Outra opção, menos provável, passará por voltar a deslocar Fresneda e lançar Vagiannidis, uma opção que não correu lá muito bem no primeiro jogo com o Bodo/Glimt.

A confirmar-se a opção por Nuno Santos, será a primeira vez que o ala será titular esta temporada, depois do longo calvário de quinze meses afastado dos relvados. O experiente extremo já soma 160 minutos desde que regressou à competição, os últimos 52 acumulados na goleada ao Bodo/Glimt, graças ao prolongamento frente aos noruegueses.

Além de Maxi Araújo, Luís Guilherme também está fora de combate, depois de se ter juntado a Ioannidis, Geovany Quenda e Kochorashvili entre os jogadores que estão entregues ao departamento médico. De resto, Rui Borges deverá apostar na equipa habitual, com algumas alterações cirúrgica, como o provável regresso de Diomande ao centro da defesa, já depois de terminado o Ramadão. Ficam também dúvida sobre quem jogará ao lado do capitão Morten Hjulmand no meio-campo. Morita, João Simões e também Daniel Bragança são candidatos a jogar de início.

Do outro lado vai estar um Alverca que está num dos melhores momentos da temporada. Apesar de somar apenas duas vitórias em 2026, a equipa de Custódio também só consentiu duas derrotas no novo ano e foram nas visitas a Braga (0-5) e Benfica (1-2). Nas últimas cinco jornadas, os ribatejanos somaram outros tantos empates, o último dos quais arrancado em Barcelos diante do Gil Vicente (2-2).

Tomás Mendes e Sabit Abdulai, lesionados de longa duração, são os únicos indisponíveis na equipa ribatejana que deverá repetir um onze muito próximo àquele que surpreendeu o Gil Vicente.

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