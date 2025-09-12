O Alverca festejou esta sexta-feira a primeira vitória na Liga 2025/26 ao bater o Tondela com um autogolo de Marivan em cima do intervalo, logo depois de André Gomes ter defendido um penálti de Tiago Manso. Festa a dobrar no final da primeira parte, com a equipa de Custódio a agarrar-se, depois, com unhas e dentes, à curta vantagem que lhe permitiu somar os primeiros três pontos. A festa foi rija no final do jogo.

O Alverca entrou em campo com seis alterações em relação à derrota com o Benfica, com destaque para a ausência de Chiquinho, lesionado, que tinha estado em particular destaque neste arranque de temporada. Custódio mudou mais de meia equipa e isso foi evidente no início do jogo, com os ribatejanos à tentarem enquadrar-se no jogo, face a uma pressão muito alta do Tondela.

Ivo Vieira, por seu lado, fez apenas três alterações, apostando no jovem Yefrey Rodríguez para a frente de ataque, depois de Miro ter sido vendido, há três dias, aos russos do Dynamo Makhachkala. A verdade é que os visitantes entraram muito bem no jogo, a colocar muitas dificuldades na fase de construção do Alverca e a bombear muitas bolas para a área de André Gomes.

No entanto, aos poucos, o Alverca foi assentando o seu jogo e obrigando o adversário a recuar o seu bloco, com uma série de transições rápidas, algumas delas com muito perigo, com Lucas Figueiredo em destaque neste capítulo. O Alverca esteve perto do golo, primeiro num desvio de cabeça de Marezi, depois num cruzamento muito perigoso de Nabil e ainda num livre de Lincoln que levou a bola a rasar a barra. O Alverca estava a crescer a olhos vistos e recebia aplausos de Custódio junto à linha.

Penálti defendido e golo na resposta

Nos últimos instantes antes do intervalo as emoções dispararam no relvado e nas bancadas. Tudo começa com o primeiro amarelo do jogo, mostrado a Tiago Manso por suposta simulação. No entanto, alertado pelo VAR, o árbitro Luís Filipe foi rever as imagens e acabou por assinar penálti a favor do Tondela. Apreensão entre os adeptos do Alverca para, logo a seguir, festejarem a defesa de André Gomes, umas das novidades de Custódio, que acertou no lado para onde Tiago manso tinha disparado.

Ainda com as bancadas em festa, canto para o Alverca, Lincoln cruza em arco e Marivan, de forma imprudente, salta junto ao primeiro poste, acabando por desviar a bola para as próprias redes. No estádio deu a ilusão que tinha sido mesmo canto direto e as bancadas, que ainda festejavam a defesa de André Gomes, redobraram os festejos com o golo dos ribatejanos caído dos céus.

Minuto de loucos em Alverca 😱



André Gomes defendeu uma grande penalidade e na sequência da jogada o Alverca chegou à vantagem através de um pontapé de canto!#sporttvportugal #LIGAnasporttv #ligaportugalbetclic #FCAlverca #CDTondela #betanolp pic.twitter.com/l2c24IDCOm — sport tv (@sporttvportugal) September 12, 2025

Um final de primeira parte com as emoções ao rubro e grande festa nas bem compostas bancadas do Complexo Desportivo do Alverca. A segunda parte seria bem menos interessante.

O Tondela procurou depois uma nova entrada forte na segunda parte, conquistou dois cantos consecutivos e, no segundo, esteve muito perto de empatar o jogo, mas André Gomes voltou a ser decisivo ao recuperar uma bola depois de uma grande confusão na área ribatejana.

O Tondela, a perder, fez o que lhe competia, procurou chegar à frente, mas além do Alverca, agora mais fechado, teve também de defrontar um relvado que estava a degradar-se a olhos vistos. Os ribatejanos tinham a primeira vitória ao alcance e defendiam, agora, com duas linhas bem cerradas, mas sempre com Lincoln, Lucas Figueiredo e Sandro Lima preparados para saírem disparados.

Os minutos finais foram ainda vividos com alguma tensão, com as bancadas bem agarradas ao jogo que acabou com uma grande oportunidade para a equipa da casa, com um primeiro remate de Nouazi e, depois, com Bernardo desenquadrado, David Gui a desperdiçar a recarga.

Momento do jogo: André Gomes defende penálti

André Gomes tinha acaba de defender um penálti e as bancadas estavam e ebulição quando, na marcação de um pontapé de canto, sobre a direita, Lincoln, cruza em arco e Marivan, imprudente, desvia de cabeça para as próprias redes. No estádio deu a ilusão que tinha sido mesmo canto direto e os adeptos que, ainda festejavam o penálti, defendido, estenderam os festejos para celebrar o grande golo do brasileiro.

Figura do jogo: André Gomes determinante

Foi uma das novidades que Custódio reservou para este jogo e o jovem guarda-redes cedido pelo Benfica correspondeu em pleno e é certamente, nesta altura, um dos novos «heróis» dos adeptos da equipa ribatejana. Já tinha feito algumas defesas vistosas quando foi chamado ao momento capital do jogo, no penálti assinalado a favor do Tondela, respondendo com uma grande estirada para defender o remate de Tiago Manso. Voltou a estar em destaque no início da segunda parte, quando, na sequência de um canto, fez mais uma grande defesa, na sequência de um canto de Rony Lopes. Determinante na conquista da primeira vitória do Alverca neste regresso à Liga.

Positivo: Lincoln a dar nas vistas

Boa exibição do brasileiro do Alverca que está nas melhores oportunidades do clube ribatejano. Com um jogo muito vertical, ajudou a equipa a subir no relvado e a sair di sufoco inicial imposto pelo Alverca. Depois marcou um livre direto que arrancou tinta da trave da baliza do Tondela e marcou o canto que acabou por resultar no autogolo de Marivan que, no estádio, deu a ilusão que foi mesmo canto direto. Lincoln deu nas vistas e foi brindado com uma tremenda ovação quando foi substituído já perto do final do jogo.