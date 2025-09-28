Este não é claramente o V. Guimarães de outros tempos.

Com mais um jogador durante 45 minutos, a equipa de Luís Pinto conseguiu perder na visita ao terreno do Alverca, por 2-0, e mantém-se longe dos lugares de topo. Os ribatejanos, por outro lado, mostraram do que são feitos e redimiram-se do desaire nos Açores.

O Alverca quis e tomou conta do jogo na primeira parte. A bola até esteve dividida, mas foi a equipa de Custódio Castro que mais procurou chegar à vantagem ao longo dos primeiros 45 minutos. Fosse através de Lincoln, que cabeceou na cara do guarda-redes aos 23 minutos, Marezi ou Chissumba, que remataram para fora, os ribatejanos estavam com mais gana de faturar.

E conseguiram encontrar as redes. Ao minuto 41, depois do árbitro ser chamado ao VAR por mão de Beni, o avançado do Alverca, Marezi, foi (muito) feliz na marcação da grande penalidade.

Mas o futebol é injusto.

E numa altura em que estavam por cima, puxados até pela força das bancadas, o Alverca levou as mãos à cabeça com um grande problema: viu-se reduzido a 10 unidades nos últimos momentos antes do intervalo. Sabit, que já tinha amarelo, voltou a ser sancionado ao acertar com a chuteira na face de Mitrovic, na área do V. Guimarães.

Ao intervalo, ambas as equipas mexeram: o Alverca procurou meter um penso no buraco que Sabit deixara e o V. Guimarães quis novas ideias em campo.

E a equipa de Luís Pinto, apesar de ter superioridade numérica, e não ser propriamente algo surpreendente, fez mais do que tinha feito até ali!

O V. Guimarães teve uma oportunidade de ouro logo a abrir, daquelas que valem pontos. Nogueira recebeu a bola na cara de André Gomes e rematou por cima. O falhanço foi tal que se atirou para o chão e enganou a própria equipa médica, que temeu uma lesão. No entanto, o jogador rebolava no chão, incrédulo pelo que tinha acabado de falhar.

Ao longo de toda a segunda parte, o Alverca recostou-se lá atrás e foi segurando os três pontos com unhas e dentes. A dar o corpo às balas e a contarem todos os segundos até o apito final de Bruno Costa.

Aos 90+3 minutos, o árbitro ainda apitou uma grande penalidade para o V. Guimarães, após queda de Rivas na área, mas o VAR atuou e a decisão foi revertida.

Os nervos eram grandes. Muito grandes! Mas o V. Guimarães não se conseguiu reinventar e o Alverca aguentou, aguentou, aguentou e… desta vez não sofreu aos 90+7m.

A figura: Marezi, o autor do golo

Aos 41 minutos, o avançado do Alverca foi gigante e converteu com sucesso a grande penalidade. Na segunda parte foi substituído, mas ao longo de toda a partida foi criando muitas dificuldades à defensiva vimarense.

O momento: o golo que selou a vitória

Sandro Lima entrou para o lugar de Marezi e, a passe de Tomás Mendes, marcou o 2-0. O golo apareceu numa altura fulcral em que o V. Guimarães apertava e procurava o golo a todo o custo. As bancadas, os jogadores e o próprio Custódio Castro foram à loucura com este golo.

Negativo: a expulsão de Sabit

Falta de concentração? Possivelmente. Este lance fez com que a história do encontro mudasse por completo. Depois de uma primeira parte dominante, o Alverca viu-se com claras dificuldades em ter bola com um jogador a menos. Sabit recebeu o segundo cartão amarelo num lance na área adversária.