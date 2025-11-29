Pouca baliza e zero remates enquadrados. Um resumo sucinto de um primeiro tempo que apenas teve de registo o cartão vermelho direto mostrado a Patrick Sequeira, após ter cometido falta sobre Nuozzi, quando este seguia isolado.

Na segunda parte, Lincoln voltou a mostrar-se em bom plano e contribuiu com um golo decisivo para as contas do jogo, na sequência do único lance coletivo de destaque em todo o encontro. Três pontos importantes para o Alverca, que foge à luta pela permanência.

Separadas por dois pontos na tabela classificativa e à procura de fugir à luta pela despromoção, as duas equipas entraram pressionadas a vencer e Lincoln mostrou-se em bom plano nos minutos iniciais do encontro.

O avançado brasileiro ficou a centímetros de tocar na bola, após cruzamento de Chissumba, mas Patrick Sequeira estava atento e evitou o que seria certamente o primeiro para os ribatejanos. Logo nos minutos iniciais, a continuidade do jogo até esteve em dúvida, devido a uma falha na iluminação do recinto, mas a situação foi rapidamente resolvida.

Seguiu-se um período mais fraco em termos de qualidade com bola, de parte a parte, já que o jogo se tornou amarrado, muito por culpa dos sistemas táticos idênticos de ambas as equipas (3-4-3). Já a meio do primeiro tempo, Lincoln voltou a estar perto do golo e travou nova batalha com o guardião dos gansos. Um erro monumental de Rafael Brito, que por pouco não foi aproveitado pelo ex-Santa Clara.

Ora, numa altura em que a chuva começava a cair em Rio Maior, o Alverca dispôs do único lance de perigo até então, pelo suspeito do costume. O passe de Chissumba foi meio golo e já dentro da área, Lincoln rematou de pé esquerdo e viu a bola bater com um estrondo no poste direito da baliza de Sequeira.

Tudo acabou por mudar em cima do intervalo, com um lance algo caricato de Patrick Sequeira, que cometeu falta quando Nuozzi seguia isolado para a baliza. O árbitro não teve dúvidas e mostrou cartão vermelho direto, deixando assim o Casa Pia a jogar com menos um elemento para toda a segunda parte.

Dos balneários regressaram os mesmos protagonistas e o Alverca, com alguma naturalidade, teve um ascendente no encontro. Alex Amorim dispôs do primeiro remate enquadrado com qualquer uma das balizas, para defesa segura do recém-entrado Ricardo Batista.

O mesmo Alex Amorim teve uma boa ocasião de golo a meio do segundo tempo, mas voltou a ver as intenções serem travadas pelas luvas do guardião português. Já se sabe que não há duas sem três (ou mais) e Lincoln acabou mesmo por ser feliz. Uma combinação perfeita do ataque ribatejano, que culminou com um pontapé rasteiro para o fundo da baliza.

Nota para uma grande penalidade que começou por ser assinalada pelo árbitro, mas após revisão no monitor, a decisão foi outra e Davy Gui viu cartão amarelo por simulação. Já em cima do apito final, Marezi atirou para o 2-0 e fechou as contas de um jogo que teve pouca inspiração de parte a parte.

A Figura: Lincoln

O jogador mais preponderante na equipa do Alverca e, diga-se, em todo o encontro. Além do golo que deu vantagem aos ribatejanos, no início da segunda parte, o avançado brasileiro esteve sempre ligado à corrente e disponível para fazer combinações com os companheiros de equipa.

O Momento: Patrick Sequeira expulso

Num lance algo infantil, o guarda-redes brasileiro do Casa Pia cometeu falta sobre Nuozzi, quando este seguia isolado para a baliza. O árbitro mostrou cartão vermelho direto a Sequeira e deixou os gansos a jogar com menos um jogador para toda a segunda parte.

Positivo: Meupiyou

A par de Lincoln, o elemento mais importante no conjunto ribatejano em toda a primeira parte. Na defesa a três, com Kaiky Naves e Sergi Gómez, o central emprestado pelo Wolverhampton mostrou-se seguro nas abordagens defensivas e raramente deu espaço aos avançados do Casa Pia.