Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após a derrota diante do FC Porto por 3-0, na 15.ª jornada da Liga:

Análise à derrota com o FC Porto

«Ai deles que não fizessem isso (que não fossem competitivos), somos uma equipa competitiva, independentemente do que acontece nos jogos. Sabemos das dificuldades do que era o jogo e acho que na primeira parte o jogo foi equilibrado. Acabámos por ter uma boa oportunidade depois de sofrermos o 1-0. A segunda parte o FC Porto teve mais bola e acabou por ser uma vitória justa.»

Resultado ajusta-se ao que aconteceu no jogo?

«Nós sabemos que na última conferência de imprensa me perguntaram se acreditava que tivéssemos 17 pontos, após reconstruir uma equipa, etc. Acredito muito no que é o trabalho que estamos a desenvolver e no que vejo todos os dias. A forma como os jogadores se dedicam ao nosso propósito, que é a manutenção.»

Primeira parte equilibrada e diferença no segundo tempo

«Sinto que a primeira parte foi muito equilibrada e podia ter acabado com um empate. Sabemos que contra equipas como o FC Porto as oportunidades não vão ser muitas e acabámos por não as aproveitar. A eficácia é o fator diferencial do primeiro tempo. Tentámos uma ou outra coisa em termos estratégicos, tivemos algum rigor e perdemos muito poucas vezes o espaço entrelinhas. É sobre o nível competitivo que temos de nos apresentar que falamos durante a semana, sabemos que com bola íamos jogar com um triângulo no meio-campo. Dependia do nível de cruzamentos e homens que colocávamos na área. Conseguimos mais isso no primeiro tempo, mas o segundo golo tirou-nos do jogo a nível anímico.»