Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estoril Praia, deste sábado [20h30], a contar para a 16.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano considerou positivo o arranque de temporada do Alverca.

Estoril vem de uma vitória importante

«Estoril? Houve uma mudança de sistema e o treinador colheu frutos disso, tanto no ano passado como agora. Vêm de uma vitória importante contra o Braga, tem jogadores de qualidade, por isso esperamos um adversário difícil.»

Arranque de época foi muito positivo

«Houve muito trabalho na reconstrução do clube [Alverca] e do plantel para poder competir na Liga, um campeonato muito difícil, mas este meio ano foi muito positivo.»

Alverca precisa de manter-se na Liga

«Com a mudança de dono e a reconstrução do plantel, precisamos muito que o Alverca permaneça na Liga na próxima época. Acho que correspondemos às expectativas e conseguimos colocar-nos numa ótima posição, mas falta uma volta e mais dois jogos. Precisamos que o clube ganhe asas e possa voar, por isso temos que fazer uma segunda volta ao mais alto nível.»