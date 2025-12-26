Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à visita ao Estoril Praia, deste sábado [20h30], a contar para a 16.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano considerou positivo o arranque de temporada do Alverca. 

Estoril vem de uma vitória importante 

«Estoril? Houve uma mudança de sistema e o treinador colheu frutos disso, tanto no ano passado como agora. Vêm de uma vitória importante contra o Braga, tem jogadores de qualidade, por isso esperamos um adversário difícil.»

Arranque de época foi muito positivo 

«Houve muito trabalho na reconstrução do clube [Alverca] e do plantel para poder competir na Liga, um campeonato muito difícil, mas este meio ano foi muito positivo.»

Alverca precisa de manter-se na Liga

«Com a mudança de dono e a reconstrução do plantel, precisamos muito que o Alverca permaneça na Liga na próxima época. Acho que correspondemos às expectativas e conseguimos colocar-nos numa ótima posição, mas falta uma volta e mais dois jogos. Precisamos que o clube ganhe asas e possa voar, por isso temos que fazer uma segunda volta ao mais alto nível.»

RELACIONADOS
FC Porto regressa aos treinos com mais um lesionado
Alvo do Benfica não joga em Famalicão: «O Sidny não vai viajar»
João Gonçalves no Sp. Braga-Benfica: os árbitros da 16.ª jornada
Ataque indiscutível e parceria nórdica no miolo: o melhor onze do ano em Portugal