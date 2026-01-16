Custódio Castro, treinador do Alverca, garante a vontade de conquistar os três pontos frente ao Moreirense e recorda, na antevisão à partida, que o principal objetivo da equipa é «garantir a manutenção»:

Qualidade do Moreirense não afasta desejo de vencer

«É uma equipa madura, muito competitiva e competente em todos os momentos do jogo. Perdeu Schettine numa transferência para a China, mas teve o Luís Semedo em bom plano no último jogo. Queremos vencer e somar mais uma vitória perante os nossos adeptos.»

Juntar pontos aos 20 já somados com a manutenção em vista

«O grande propósito é conseguirmos a manutenção. Temos de dar tempo ao clube, fazer com que fique na Liga, e esse é o objetivo mais importante. Os 20 pontos da primeira volta não nos chegam para alcançarmos a permanência.»

Possíveis mexidas no plantel até ao final do mercado

«Ainda podem sair e entrar jogadores, e, como sabemos, até ao último dia tudo pode acontecer.»