Custódio Castro: «Temos como grande objetivo chegar aos 20 pontos»
Treinador do Alverca quer atingir essa marca já na receção ao Famalicão
Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Famalicão, deste domingo [20h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano recusou-se a comentar a chegada de Leandro Santos, do Benfica, garantindo que comentará o mercado após o jogo deste domingo.
Objetivo claro: chegar aos 20 pontos
«O Famalicão é uma das boas defesas do campeonato, por isso esperamos algumas dificuldades, mas temos como grande objetivo chegar aos 20 pontos.»
Ultrapassar a defesa do Famalicão será um desafio
«Olhamos para todos os momentos do jogo. Temos a missão de não sofrer golos, mas também de marcar. Vamos encontrar uma boa equipa, com uma boa defesa. O Benfica também não tinha sofrido golos antes de vir cá jogar. Marcámos um e podíamos ter feito mais do que um.»
O Famalicão é um bom exemplo
«É um clube que tem crescido, estruturou-se bastante bem e acaba por ser um bom exemplo. Tem uma equipa jovem de muita qualidade e muito bem trabalhada. É um clube que tem investido, mas também tem tirado partido disso.»