Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Famalicão, deste domingo [20h30], a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico ribatejano recusou-se a comentar a chegada de Leandro Santos, do Benfica, garantindo que comentará o mercado após o jogo deste domingo.

Objetivo claro: chegar aos 20 pontos

«O Famalicão é uma das boas defesas do campeonato, por isso esperamos algumas dificuldades, mas temos como grande objetivo chegar aos 20 pontos.»

Ultrapassar a defesa do Famalicão será um desafio

«Olhamos para todos os momentos do jogo. Temos a missão de não sofrer golos, mas também de marcar. Vamos encontrar uma boa equipa, com uma boa defesa. O Benfica também não tinha sofrido golos antes de vir cá jogar. Marcámos um e podíamos ter feito mais do que um.»

O Famalicão é um bom exemplo

«É um clube que tem crescido, estruturou-se bastante bem e acaba por ser um bom exemplo. Tem uma equipa jovem de muita qualidade e muito bem trabalhada. É um clube que tem investido, mas também tem tirado partido disso.»