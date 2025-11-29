Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória por 2-0 sobre o Casa Pia, na 12.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Casa Pia

«Era fundamental ganhar hoje. São muito importantes os pontos, sobretudo com equipas que estão muito próximas. Num jogo fora de casa e contra uma equipa que tem jogadores com qualidade. É certo que acabou de trocar de treinador, mas veio de um bom resultado no Estádio da Luz e de uma vitória na Taça de Portugal.»

Diferenças entre a primeira e a segunda parte

«Foi uma primeira parte equilibrada, mas depois acaba por dar-se o momento do jogo. No entanto, o que facilitou foi a forma como trabalhámos na segunda parte e aí fomos claramente superiores. Podíamos ter feito mais do que dois golos. A vitória é completamente justa e são três pontos muito importantes para nós, uma vez que nos deixam mais próximos do nosso grande objetivo, que é a manutenção.»