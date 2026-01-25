Custódio, treinador do Alverca, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a pesada derrota (5-0) frente ao Sp. Braga. O técnico lamenta a falta de agressividade da sua equipa.

Análise ao jogo

«É um facto. O jogo não foi aquilo que queríamos que fosse, frente a uma equipa que tinha jogado há dois dias. Até parece que a entrada no jogo foi boa, mas com o desenrolar do jogo o primeiro golo abalou. Frente ao Braga, uma das equipas que mais posse tem na Liga, precisávamos de agressividade e não a tivemos. Não fomos capazes de entrar em duelos, estivemos longe da bola e ao intervalo era difícil mudar alguma coisa. Tentámos mudar algo, recuperar a identidade, sermos mais agressivos, mas foi complicado. Estivemos muto longe do nosso desempenho e o mais importante é recuperar o mais rápido possível».

Crescimento

«O campeonato tem sido muito importante para o desenvolvimento do clube. Não queremos baixas expetativas, mas querermos muito ficar na Liga para o Alverca crescer. Se olharmos para o plantel, quantos jogos estes jogadores têm? Será um número bem baixo. O crescimento tem sido grande e jogar em diferentes estádios tem sido muito bom para o crescimento dos jogadores. O nosso grande objetivo é que o Alverca fique na Liga e depois fazer crescer a equipa, surgindo individualidades».

Discurso ao intervalo

«Só podemos mudar cinco jogadores de uma vez, mas isso é um risco, pode correr alguma coisa mal e o treinador tem que ter cabeça fria. Disse-lhes que não era a nossa identidade e que era importante recuperá-la. Que acredito muito neles, eles sabem disso desde o primeiro dia, e foi relembrar um pouco isso. Podemos tirar muitas coisas para aprender do jogo de hoje e crescer com isso. Temos muitos jogadores novos, com pouca experiência de Liga, e eu tento ser um líder e um guia para eles todos os dias».

Regresso a Braga

«Toda a gente sabe que devo ter perto de trezentos jogos, entre jogador e treinador, pelo Braga. É normal ser algo emotivo, haver reconhecimento, mas o meu grande objetivo é que este reconhecimento seja feito pelos adeptos do Alverca. Como? Mantendo o clube na Liga».