Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa, após vencer o V. Guimarães, por 2-0, na sétima jornada da Liga:

Um hino à resistência do Alverca?

«Foi uma boa vitória. É para estes resultados que trabalhamos. Sabemos das dificuldades que é ganhar nesta Liga. As equipas acabam por ser muito parecidas naquilo que é a disputa dos resultados. Podemos esquecer que estávamos a jogar contra uma grande equipa, que luta por lugares europeus. Por isso acaba por valorizar a nossa vitória, que tem partes distintas. Na primeira parte tentámos jogar e criar. Na segunda parte, contra o vento e com 10 jogadores acabámos por ser muito solidários».

As palavras ao intervalo

«Fizemos algumas correções táticas. Mudámos um pouco as características dos jogadores. Sabíamos que não seria fácil jogar contra o vento e contra uma boa equipa. Disse-lhes que tinha muita confiança e que acreditava muito neles, que iríamos segurar o resultado».

O que sentiu quando o árbitro apontou a grande penalidade nos descontos?

«Dei-lhes o exemplo do Benfica, uma grande equipa que luta pelo título e nos dois jogos em casa, antes do jogo com o Gil Vicente, sofreram nos últimos minutos. Isto é futebol. Sabemos qual é o nosso objetivo para a época. Não há ano zero no clube. O que me passou? Foi logo ver o lance. Vi logo que não, por isso estava tranquilo. Confiamos muito nas pessoas que estão a decidir. Às vezes podemos criticar, mas quando as coisas são tão claras, sabia que ia anular e estava tranquilo».