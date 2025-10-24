Custódio, treinador do Alverca, em declarações após a derrota por 4-0 frente ao Gil Vicente, na nona jornada da Liga:

Resultado pesado e exibição abaixo do esperado

«Trabalhámos para tentar, perante os nossos adeptos, conquistar pontos. O resultado não era o esperado, mas mais do que o resultado, houve muita coisa na nossa exibição que não foi o que queríamos.

Não fomos iguais a nós próprios, não apresentámos o nível e a agressividade que vínhamos a demonstrar. Faltou essa atitude competitiva, essa intensidade com e sem bola que tem sido a nossa marca, e acabámos por não a ter hoje. Sentimos essa falta e, depois, alguns erros acabaram por nos penalizar. Sem tirar o mérito ao Gil Vicente, é uma excelente equipa, está a fazer uma grande época e ocupa o quarto lugar por mérito próprio, nós não estivemos ao nosso nível.»

Semana exigente pela frente

«Vai ser uma semana desafiante. Aliás, desde o início da época que tem sido tudo desafiante. Temos de ter noção das expectativas e de onde queremos chegar. No futebol tudo muda rapidamente, duas vitórias fazem parecer tudo fácil, por isso é importante manter o foco e saber qual é o nosso grande objetivo. Esta semana será difícil por vários motivos: jogos muito próximos uns dos outros, um deles contra o Sporting, uma das melhores equipas de Portugal, e ainda algumas lesões que temos tido. O número de jogadores disponíveis não é grande, mas é um desafio.

E os desafios são para homens. Eu sinto-me bem nesse papel, no papel de ser julgado, de desafiar, de motivar e de fazer acreditar. Tento passar isso aos meus jogadores, que tudo é possível. Às vezes passamos um bocadinho dos limites, mas é a nossa forma de ser.»

Paragens não são desculpa

«Não olho para as paragens do campeonato como algo negativo ou positivo. Como dizia um treinador que tive, “depois do baptizado não faltam padrinhos. Avalia-se sempre depois: se ganhas, a paragem foi boa; se perdes, foi má. O crescimento da equipa não é linear, mas vai acontecer, tem de acontecer. É importante para o Alverca. Vemos tudo isto como um desafio: crescer, manter e aumentar o nível competitivo. Temos de saber crescer perante as dificuldades e os adversários de grande nível. Esse é o verdadeiro desafio.»

Equipa acusou o golo cedo

«É uma das reflexões que temos de fazer, mas é tudo ainda muito a quente. Pode ter havido algum excesso de confiança, sim. É uma equipa que se sente cada vez mais capaz, e isso é bom, mas temos de saber reagir quando as coisas não correm bem.

Sofrer um golo logo no primeiro minuto abala a confiança, é natural. Mas temos de dar resposta, temos de mostrar do que somos capazes e para onde queremos ir. O que nos fez ganhar jogos e ser competitivos foi o espírito de equipa, e isso tem de estar sempre presente. Esse é o nosso verdadeiro trunfo.»

Situação clínica de Figueiredo

«Vamos reunir agora com o departamento médico. Sei que o Figueiredo já tem um exame marcado. Trabalhamos rápido, como tem de ser, para perceber a situação. Temos tido algumas lesões e isso é outro desafio: recuperar jogadores e aumentar o número de disponíveis, porque neste momento não são muitos. Vamos inteirar-nos melhor do caso, mas esperamos boas notícias.»