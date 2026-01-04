Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Famalicão (1-0), na 17.ª jornada da Liga:

Análise à vitória sobre o Famalicão

«A sensação é boa, o objetivo era conquistar os 20 pontos no último jogo da primeira volta e conseguimos. Depois de três jogos sem ganhar dedico a vitória aos adeptos, aos que acreditam e estão na bancada a puxar por nós. É uma vitória de toda a equipa e staff, porque não é um contexto fácil. Foi um jogo contra uma boa equipa, contra uma das melhores defesas da Liga, uma equipa jovem como nós e um jogo de emoções Na primeira parte houve muitas bolas perdidas e na segunda parte acho que estivemos melhor, a equipa mostrou alguma força mental, que não tinha aparecido frente ao Estoril e esteve sempre à procura do resultado. Isso deixa-me muito satisfeito.»

Trajeto do Alverca até ao momento

«Acreditamos sempre no trabalho que está a ser feito. Sei também aquilo que os adeptos vivenciaram nas últimas duas épocas, com a Liga 3 e a II liga, em que sobem de divisão. Sabíamos das dificuldades perante um plantel novo e quem viu o jogo de hoje percebe o que trabalhámos e o carácter que a equipa tem. Estamos a meio do caminho e temos de trabalhar muito para o conseguir.»

Golo e exibição de Chiquinho

«É um jogador importante para nós, acabou por ter o azar de estar lesionado bastante tempo. Mais importante do que o golo são os três pontos para o Alverca, seja o Chiquinho ou outro qualquer. Todos têm dado muito boa resposta quando são chamados.»