Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash-interview da Sporttv, após a vitória por 3-1 frente ao Casa Pia, na 29ª jornada da I Liga, disputada este domingo, 12 de Abril.

[Foi o vento o fator que decidiu este jogo?]

Foi importante. E é importante ser-se justo na análise. Na primeira parte, até tivemos mais bola, mas não criámos chances porque era muito difícil com este vento. O Casa Pia, depois de marcar, podia ter feito o 0-2. Era muito importante não deixar o resultado dilatar.

Na segunda parte, criámos muito mais oportunidades. Marcámos três golos e podíamos ter marcado mais, mas foram duas partes em que as equipas estiveram por cima uma da outra.

Hoje, estes jogadores, de ambas as equipas, sofreram muito. É muito difícil jogar nestas condições. A vitória acabou por nos sorrir e alcançámos os 35 pontos, num jogo difícil com uma boa equipa que tem melhorado com a chegada do mister Álvaro.

[O Alverca chegou aos 35 pontos. É um respirar de alívio para a manutenção?]

O nosso propósito sempre foi a manutenção. Chegámos hoje aos 35 pontos. Não é alívio: temos um jogo para disputar no Nacional e o meu pensamento, depois da folga, vai para isso.