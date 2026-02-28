Custódio, treinador do Alverca, em declarações na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate (1-1) frente ao Vitória. O técnico salienta a boa entrada da sua equipa no jogo:

Análise ao jogo

«Estivemos muito bem na primeira parte, no que foi o jogo, na interpretação dos espaços e no ganho da bola. Não esperávamos a entrada na segunda parte com o golo sofrido quase na bola de saída; estivemos quinze minutos para entrar no jogo, mas chegámos ao empate, o golo deu alento e acho que podíamos ter tirado mais do jogo. Sabemos que é jogar em Guimarães, difícil, frente ao campeão de inverno, tem um título, o Alverca fez um bom jogo, mas não estou satisfeito com o resultado, podíamos ter tirado mais. Os adeptos do Vitória queriam mais, os do Alverca queriam mais, mas os adeptos de futebol certamente gostaram do jogo».

Momento do Alverca

«Tenho esta cara, por vezes sisuda, mas sou uma pessoa muito positiva e confiante, desde o início da época. Neste momento já toda a gente conhece o Alverca, sabe o que é capaz, mas no início ninguém conhecia um jogador do Alverca. Nem vou dizer o que se achava do Alverca, o que se dizia na imprensa. O trabalho é feito com confiança máxima, aconteça o que acontecer. O nosso grande propósito é manter o Alverca na primeira divisão».