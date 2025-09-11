A receção ao Tondela, na abertura da quinta jornada da Liga, é vista por Custódio Castro como a oportunidade ideal para o Alverca conquistar o primeiro triunfo no campeonato. O técnico dos ribatejanos reconheceu, na antevisão à partida, a necessidade de uma equipa determinada e competitiva para alcançar esse objetivo.

A receção ao Tondela

«Se olharmos para tudo o que fizemos, fomos sempre uma equipa competitiva nos jogos. É essa sequência que temos no nosso trabalho. Queremos mudar os resultados e garantir a primeira vitória frente ao Tondela perante os nossos adeptos».

Um adversário de qualidade

«É uma boa equipa, que se reforçou bem nos últimos dias de mercado, com o Hugo Félix, o Ronny Lopes ou o Jordan Siebatcheu, jogador que na época 2021/22 fez 27 golos no Young Boys (Suíça). Vamos ter pela frente um bom adversário, com qualidade, mas em casa queremos naturalmente ganhar os três pontos».

O peso da paragem para seleções

«O tempo de trabalho com os jogadores é sempre importante para criar laços, relações e entrosamento. Isso até pode nem ser determinante no jogo, mas sabemos que teremos que ser bastante competentes e, nas tarefas individuais e coletivas, ter foco no processo para que fiquemos mais perto do triunfo».

Baixas (central Naves) e regressos (avançado Léo Chú)

«Ele tem um problema que estamos tentar resolver. Não sabemos se vai demorar um mês ou quatro, mas temos um departamento médico ao nível dos melhores do país e tenho a certeza de que irá reabilitar o jogador».