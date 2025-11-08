Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após o empate a um golo diante do Rio Ave, para a 11.ª jornada da Liga:

Análise ao empate diante do Rio Ave

«Nunca fico satisfeito num jogo que não ganho, tem a ver com o ADN e como cresci enquanto jogador. Agora com a passagem para treinador ainda é alimentado, acredito que posso ganhar em qualquer campo, muito mais a jogar em casa. Nem sempre falo da estatística, mas a verdade é que temos uma entrada muito boa no jogo, a jogar para a frente, a criar dificuldades ao Rio Ave. A bola parada é uma das situações que temos para aproveitar muito melhor, acabamos por sofrer um golo em que estamos em superioridade dentro da área. A equipa reagiu bem, mas a equipa pareceu-me um pouco aterrorizada com o golo sofrido. Ao intervalo corrigimos as coisas e acabámos por conseguir o empate. Penso que poderíamos ter tirado mais alguma coisa do jogo. Temos ido sempre atrás do resultado.»

Atitude da equipa durante a época

«Quero essa atitude da equipa (segunda parte), é mais condizente com aquilo que é o valor da mesma e a qualidade que tem. Acabo por valorizar o trabalho que temos desenvolvido durante a semana e em quase todos os jogos. A equipa demonstra quase sempre uma boa atitude competitiva. Agora é importante recuperar jogadores, com estas duas semanas sem competição, tornar a equipa mais competitiva em treino. Vamos ver quantos jogadores conseguimos recuperar.»

Pouca eficácia nos pontapés de canto

«É uma pena que os treinos sejam à porta fechada, até já me foi sugerido os adeptos virem cá duas ou três vezes, mas acabou por não acontecer. Trabalhamos todos os pormenores, sejam momentos ofensivos ou defensivos. A bola parada é um dos momentos que trabalhamos muito. Temos bons executantes e uma equipa que tem nove cantos a favor acho que poderia ter aproveitado melhor. É um dos momentos do jogo que temos a capacidade de ferir os adversários.»