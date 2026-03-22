Custódio Castro, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Sporting por 4-1, na 27.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Sporting...

«Dizer que o resultado é justo. Olhar um pouco para a nossa entrada, sabíamos os gatilhos em termos de pressão e o que tínhamos de fazer, mesmo a contar com a parte individual do Sporting. Os dois golos sofridos criam mossa. Acabamos por recuperar e sofrer um golo depois de recuperarmos a bola. Sabíamos que tínhamos de estar no máximo e lutar pelo resultado, que era o nosso objetivo para o jogo.»

Suárez vê amarelo após dizer que não sofreu penálti...

«Todos os jogadores que fazem isso são desportistas e ele é um desportista. É alguém que merece relevo e é honesto. Com o VAR não pode existir aproveitamento com este tipo de lances, mas só não compreendo porque é que o árbitro vai ao VAR depois do jogador dizer que não é penálti.»

Pressão sobre os árbitros?

«Quase não falo dos árbitros e se esmiuçarmos as arbitragens do Alverca não tem sido nada fácil. Respeito muito o que fazem e é muito difícil, as equipas fazem pressão, os programas televisivos criam uma grande pressão sobre toda a gente. O VAR é muito importante, estão numa sala e têm todo o tempo para decidir. Devemos investir ainda mais nos recursos do VAR. Sobre os árbitros o meu máximo respeito.»

Pausa para os compromissos internacionais

«A pausa é o que é, está no calendário. É importante aproveitar estes dias para recuperar e perceber o que aí vem. Sete jornadas importantes para o nosso objetivo. Vamos estar preparados para o jogo em Vila do Conde. A nossa luta é contra a inconsistência. Precisamos da equipa e da cidade nesta luta pela manutenção.