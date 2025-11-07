Custódio Castro fala num Alverca com «grande ambição» para o encontro diante do Rio Ave, deste sábado, e destaca os resultados do Rio Ave contra equipas como o Benfica ou o Sp. Braga. O técnico da formação ribatejana refere que o foco dos jogadores tem de estar a 100 por cento na receção aos vilacondenses:

Análise ao Rio Ave

«As nossas expetativas são de grande ambição. O Rio Ave é uma equipa com qualidade. Tem empates contra Benfica, Famalicão e Sporting de Braga, por isso foram resultados positivos que demonstram a qualidade da equipa. Tem bons jogadores, como o Clayton, que é dos melhores marcadores da Liga, mas queremos vencer. Temos que ter capacidade de luta e estarmos no nosso melhor.»

Sistema de três centrais do Rio Ave e do Alverca

«Observámos alguns jogos em que efetuaram mudanças táticas, mas penso que irão utilizar o modelo habitual. Compete-nos estarmos preparados e sermos ambiciosos e competitivos. Sinto que o grupo está bem e trabalha muito. Vamos tentar recuperar alguns jogadores que têm estado lesionados. É importante para nós aumentarmos o leque de opções, e que a nossa concentração e ambição estejam centradas neste jogo.»