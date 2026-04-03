Custódio Castro, treinador do Alverca, admitiu esta sexta-feira que os ribatejanos irão defrontar um Rio Ave a viver o melhor momento da temporada, em jogo da 28.ª jornada da Liga, mas espera regressar às vitórias.

Antevisão ao Rio Ave

«Teve algumas alterações em janeiro e a sensação que dá é que foram bem colmatadas, reforçou-se também com o Bruno Alves para a estrutura, o que levou o Rio Ave para o melhor momento da época. Vamos encontrar um bom adversário que queremos contrariar com as nossas armas».

Alverca não vence há nove jogos para o campeonato

«Se olharmos para a segunda volta, temos três derrotas com o Sporting de Braga, Benfica e Sporting, ganhámos ao Moreirense e os restantes jogos empatámos. Temos uma diferença de um ponto relativamente à primeira volta. A confiança é máxima no grupo e nas competências dos jogadores e o nosso grande objetivo é somarmos os três pontos frente ao Rio Ave e regressarmos às vitórias.»

Apelo à concentração

«Temos um ponto de diferença para a primeira volta, menos vitórias, é um facto, menos derrotas e mais empates, mas relembro os jogos fora de casa, em Tondela, até à expulsão, em Guimarães, em Barcelos. Acho que era só juntar um pormenor e fazermos mais um golo do que o adversário. Estes jogos decidem-se nesses 'pormenorzinhos', uma bola parada, a consistência num momento, saber viver os diversos momentos do jogo e a confiança é fundamental porque tudo faz a diferença.»