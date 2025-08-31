Declarações do treinador do Alverca, Custódio Castro, à SportTV, após a derrota por 2-1 ante o Benfica, em jogo da quarta jornada da Liga portuguesa:

Alverca fiel às suas ideias:

«Temos uma forma de trabalhar, não abdicamos dela e abordámos o jogo de forma séria, como sempre, de forma profissional. Foi um bom jogo de futebol. Um ou outro erro de arbitragem. Sinto isso, não quero entrar por aí, mas temos de ver aquela situação de interferência no primeiro golo, mas faz parte, também têm direito a errar. Acho é que podemos olhar um bocadinho mais para o que é o VAR e este tipo de lances com mais um bocadinho de atenção. Foi um jogo com duas equipas a tentar, é um facto que o Benfica tem duas ou três oportunidades na primeira parte, mais bola e faz dois golos. Nós temos duas ou três e não fazemos. Ouvi o mister Bruno Lage dizer que o Samuel [Soares] está em grande forma e é um facto. Fomos em busca de relançar o jogo na segunda parte, os jogadores acreditaram, fosse em futebol mais apoiado, fosse na profundidade, através do Marezi ou do Cédric [Nuozzi]. Foi um jogo competente, mas acaba por ser mais uma vitória moral. Penso que se empatássemos este jogo depois de estar a perder 2-0 não nos caía mal.»

Dois momentos importantes no jogo, o 1-0 e a expulsão de Dedic:

«Nós acreditámos sempre que era possível fazer qualquer coisa, o Benfica não tinha sofrido golos, mas dissemos que íamos tentar marcar e isso aconteceu. Não era uma derrota que esperávamos e é um facto que, quando ficámos 11 contra dez, carregámos, fizemos algumas alterações táticas. Fizemos um golo, penso que podíamos ter feito mais um.»

Importância da paragem para trabalhar um plantel que tem 32 reforços:

«É muito importante e não sei se fica por aqui, ainda há um dia de mercado, a verdade é que é importante. O Alverca também precisa de tempo. E parabéns a esta moldura humana, a cidade merecia, toda a gente merecia e parabéns a quem preparou estas infraestruturas, a direção tem feito um trabalho enorme para que o Alverca tenha cada vez mais condições de primeira Liga.»

«Para nós é sempre importante a presença dele, como a presença dos adeptos do Alverca, queríamos muito conseguir algo diferente no jogo, não foi possível, mas para nós é sempre importante, tanto a presença dos adeptos, como do Vini.»