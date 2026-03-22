Custódio, treinador do Alverca, em declarações na Flash Interview da Sport TV, após a derrota frente ao Sporting por 4-1, numa partida a contar para a 27.ª jornada da Liga:

Alverca começou por cima, mas recuou

«Referir que este era um jogo importantíssimo para nós. Queríamos muito conquistar estes três pontos. Sabíamos disso e tentámos. Tínhamos definido a forma como devíamos pressionar, os nossos gatilhos de pressão. Mas a verdade é que, com o desenrolar da partida, parece que fomos perdendo alguma energia, até desde o início do jogo, o que por vezes se torna estranho. Essa é também uma das nossas lutas: ganhar consistência ao longo dos jogos e conseguir manter esse nível, independentemente de sabermos que hoje seria sempre um jogo difícil, contra uma grande equipa, com grandes jogadores, que vinha de uma eliminatória intensa. Penso que foi isso. Apesar de termos tido uma ou outra oportunidade e até de podermos ter chegado ao empate na primeira parte, não me pareceu um jogo com muitas ocasiões de parte a parte nesse período. Mas a verdade é que, se olharmos para os dois golos sofridos, foram um pouco consentidos, tendo em conta aquilo que era o nosso plano. Ou seja, depois de uma recuperação de bola, acabámos por perder a posse dentro da área e, após um penálti inicialmente assinalado e depois anulado, acabámos por sofrer o 2-0 no lance seguinte. E isso abala qualquer equipa. Acabou por nos abalar um pouco no jogo, mas, de forma clara, o resultado acaba por ser justo.»

Aproveitar o desgaste do Sporting

«Claro que tínhamos esse tipo de nuances estratégicas, também com alguma ligação à componente física, o que é normal. Mas a verdade é que parece que acabou por funcionar ao contrário, pois não conseguimos tirar partido disso. De qualquer forma, jogámos contra uma grande equipa e o resultado acaba por ser justo.»

Reta final do campeonato

«Faltam sete jogos. Agora vamos ter uma pausa para as seleções. É importante recuperar energias e corrigir algumas das consistências e inconsistências que têm surgido nas nossas abordagens aos jogos, nomeadamente em casa. Temos de perceber melhor o que se passa, por vezes, nos jogos em casa. E é muito importante que estejamos todos unidos. E, quando digo todos, incluo também a cidade e os adeptos, são fundamentais para nós. Depois desta pausa, é descansar, analisar algumas situações e olhar para os sete jogos que faltam. Estamos perto do nosso objetivo, mas ainda não está alcançado. E temos já um jogo importante em Vila do Conde.»