Custódio, treinador do Alverca, em declarações na conferência de imprensa após a vitória por 2-1 frente ao Moreirense, em partida a contar para a 18.ª jornada.

Dever cumprido

«Naturalmente que é um sentimento de dever cumprido. Tínhamos proposto, perante os nossos adeptos, conquistar estes três pontos, três pontos importantes dentro daquilo que é o nosso grande objetivo e a nossa caminhada. Sabíamos que ia ser difícil. O Moreirense é uma muito boa equipa, não está no sexto lugar por acaso. Há também um grande trabalho do Vasco [Botelho da Costa], que já fez grandes trabalhos, inclusive aqui no Alverca. Foi o Vasco que conseguiu a subida à Primeira Liga. Por isso, sabíamos que ia ser um jogo difícil e acho que fomos competentes. Muito competentes a perceber o jogo em termos defensivos. É muito difícil pressionar esta equipa do Moreirense, pela qualidade dos jogadores, dos centrais, dos laterais e dos homens da frente, e pela forma como conseguem acelerar o jogo quando a bola entra, seja entre linhas ou por fora. Sabíamos que ia ser difícil e acho que fomos muito competentes. Mas, principalmente, fomos muito competentes com bola. Em termos da organização ofensiva, sabíamos os tempos certos, por dentro e por fora, como entrar e como atacar as zonas de finalização. Tivemos essa capacidade, criando várias oportunidades de golo. Por isso, sim, foi um trabalho bem feito e três pontos importantes naquilo que é a nossa caminhada.»

Estreias importantes

«[Estreias de Touaizi a marcar e de Vasco Moreira] É importante termos mais opções. É importante também esta diversidade de jogadores a marcar golos. É importante esta personalidade para assumir, ter confiança e bater sem medos nenhuns. Porque falhar, qualquer um falha, e eu sem essa confiança. Por isso, sim, é tudo muito importante, termos esta mentalidade.»

Figueiredo ou Nuozzi

«Se fosse apenas por esse motivo, de ser mais direto e mais vertical, eu acho que os dois têm essa capacidade, tanto o Cédric [Nuozzi] como o Figueiredo. É um bocadinho aquilo que são as opções estratégicas, mas também a minha percepção do rendimento deles ao longo dos dias e dos jogos, e também o momento que o Figueiredo estava a atravessar. Não podemos esquecer que o Figueiredo chegou, teve depois aquela lesão contra o Tondela e mais tarde um problema de gripe. Alguns destes contratempos atrasaram um bocadinho aquilo que é a sua consistência. Mas ele é um bom jogador e acho que está a atravessar agora, sim, um bom momento.»

Equipa a evoluir na segunda volta

«Eu sinto que foi uma boa exibição. Não sei se foi a melhor ou não, não sei se foi, a espaços, a melhor, ou se foi, em termos de duração, a melhor. Mas sim, sinto a equipa a crescer. Talvez mais naturalmente eu sinta isso, porque trabalho com eles todos os dias. Mas o facto de me fazerem essa pergunta é sinal de que também o sentem, e ainda bem, porque esse é um dos nossos grandes objetivos para a segunda volta: que a equipa cresça, que os jogadores cresçam e que consigam ter um bom rendimento. Essa consistência faz-nos falta para aquilo que é a luta pelo nosso grande objetivo.»