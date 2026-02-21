Custódio: «Vou tentar perceber o que se passou na segunda parte»
Alverca - Santa Clara, 1-1 (reportagem)
Declarações de Custódio, treinador do Alverca, na flash interview da Sporttv, após o empate (1-1) frente ao Santa Clara, na 23ª jornada da I Liga, disputada este sábado, 21 de Fevereiro.
[Foi um jogo de duas partes muito diferentes. O Alverca controlou na primeira, a segunda não foi tão bem conseguida. Concorda com a análise?]
É uma análise justa. Entrámos a ganhar e isso podia ter-nos levado para uma dimensão diferente. Acho que, na primeira parte, tivemos melhores e podíamos ter feito o 2-0.
Na segunda parte, estivemos longe do que esperávamos e queríamos. Dado o que foram os 90 minutos, é um empate justo. Não é o que queríamos, mas é justo.
[Depois do empate, é que apareceu algum futebol do Alverca na segunda parte. A que se deve isso?]
É o que vou tentar perceber também. Isto acontece, mas não era aquilo que queríamos: queríamos agir, estar no jogo. Não deu para entender o porquê de, na segunda parte, nos termos escondido. Esta parte emocional é difícil. O futebol é jogado por seres humanos e temos de ir a fundo e analisar o que se passou.