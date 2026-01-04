Hugo Oliveira, treinador do Famalicão, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Alverca (1-0), na 17.ª jornada da Liga:

Análise à derrota frente ao Alverca

«Acho que foi um jogo desde o início condicionado pelo relvado e pelo vento, a equipa do Alverca confortável na sua estrutura, a fechar espaços e a tentar impedir situações de finalização. Tivemos pouca dinâmica ofensiva e o Alverca teve mais facilidade em fechar espaços no primeiro tempo. Depois acho que entrámos melhor no segundo tempo, mas faltou definição para chegar ao golo. O adversário conseguiu criar uma ou outra situação e quem tem dois penáltis está mais perto de ganhar. Ia sempre ser um jogo que podia terminar empatado. A decisão de assinalar um dos penáltis da moda leva o adversário a ganhar. Agora, as convicções que temos é que queremos fazer mais e aprender com o que não temos feito bem, para crescer e fazer melhor.»

Balanço da primeira volta do Famalicão

«Acho que é uma primeira volta que termina não com o que fizemos em 95 por cento da mesma. Estivemos sempre vinculados a uma ideia de ganhar em todos os estádios, a todos os adversários, discutimos com os "grandes" os jogos, deveríamos ter mais pontos dos que temos. Nestes últimos dois jogos não estivemos tão próximos daquilo que nós somos e há que aprender para ganhar mais pontos na segunda volta e terminar com os nossos objetivos conseguidos.»